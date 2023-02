Le procès des investisseurs contre Elon Musk et Tesla passe devant un jury

Le juge chargé de l’affaire, Edward M. Chen, a déjà statué que le “financement garanti” et la deuxième déclaration de M. Musk étaient faux, et que M. Musk était imprudent en les publiant. Mais le jury doit déterminer si ces déclarations, et non d’autres déclarations de M. Musk ou de Tesla, ont causé les pertes des investisseurs.

Les experts juridiques ont déclaré que la plupart des entreprises et des dirigeants régleraient une affaire comme celle-ci. Mais M. Musk a souvent été disposé à se battre contre des poursuites et à être jugé. Gagner cette affaire lui permettrait de revendiquer la justification d’une période sombre de sa vie professionnelle.

M. Musk, vêtu d’un costume sombre et d’un masque chirurgical noir, est entré dans la salle d’audience vendredi et s’est dirigé directement vers une table avec ses avocats. Il a fait signe à un associé dans la galerie et a repoussé un microphone avant de plaisanter avec ses avocats. M. Musk avait posté sur Twitter à propos de la société de médias sociaux partageant les revenus publicitaires avec les créateurs moins de 10 minutes avant d’entrer. Il posté deux fois de la salle d’audience en attendant le début des plaidoiries.

Tout au long du procès, les avocats des investisseurs ont fait valoir que M. Musk savait que Tesla était loin d’être privée, car aucun individu ni aucun fonds d’investissement n’avait engagé de sommes d’argent spécifiques dans l’accord. Il n’y avait pas non plus de structure définitive pour une Tesla privée ni de voie claire vers l’approbation réglementaire du plan.

“Cette affaire concerne la question de savoir si les règles qui s’appliquent à tout le monde devraient s’appliquer à Elon Musk”, a déclaré Nicholas Porritt, avocat des investisseurs, lors des plaidoiries. Il a ajouté que le marché boursier “ne fonctionne que parce qu’il existe des règles qui maintiennent les gens honnêtes, afin que les gens puissent faire confiance aux informations sur le marché”.