Le procès des fonctionnaires noirs devrait être rejeté, selon le gouvernement fédéral

Le gouvernement fédéral demande à un juge de rejeter un projet de recours collectif intenté par un groupe de fonctionnaires noirs, qui allèguent des pratiques discriminatoires au sein de la fonction publique.

Les plaignants, dirigés par le Black Class Action Secretariat, ont déposé leur plainte contre le gouvernement fédéral en décembre 2021 et demandent des dommages-intérêts de 2,5 milliards de dollars et une ordonnance du tribunal pour mettre en œuvre un “plan de promotion de la justice et de l’équité”. Dans leur déclaration, ils affirment que les employés noirs se sont vu refuser des promotions et des emplois en raison de leur race et ont été harcelés et rabaissés.

“Les travailleurs noirs sont confrontés à une crise au sein de la fonction publique du Canada, et rien de matériel ou de tangible n’est fait à ce sujet. Et ces dommages continuent aujourd’hui”, a déclaré mercredi Nicholas Marcus Thompson, directeur exécutif du Black Class Action Secretariat, à CTV’s Your Morning.

Thompson, qui travaille comme agent à l’Agence du revenu du Canada, allègue dans la poursuite qu’il s’est « vu refuser à plusieurs reprises des promotions en raison de sa race et en raison de son plaidoyer au nom d’autres employés noirs » et dit que les employés noirs « restent largement invisible » dans les rangs supérieurs de l’agence.

“Ce combat ne concerne pas seulement les employés noirs laissés pour compte. Il s’agit de veiller à ce que tous les groupes sous-représentés aient une opportunité au sein de la fonction publique canadienne basée sur le mérite”, a-t-il déclaré.

Les allégations contre le gouvernement n’ont pas été testées devant les tribunaux.

Mais dans un avis déposé lundi, le gouvernement fédéral affirme que le tribunal n’est pas compétent et soutient que les plaignants auraient dû déposer un grief à la place, étant donné que la plupart des employés qui seraient couverts par ce recours collectif sont syndiqués et soumis à des conventions collectives avec politiques de réclamation.

La semaine dernière, le Black Class Action Secretariat, en partenariat avec Amnesty International Canada, a également déposé une plainte auprès de l’ONU, arguant que le Canada violait ses traités internationaux dans son traitement des fonctionnaires noirs.

En réponse à la plainte de l’ONU, la présidente du Conseil du Trésor, Mona Fortier, a publié une déclaration indiquant que le gouvernement fédéral élabore un “programme d’engagement réparateur” pour les employés qui ont été victimes de harcèlement et de discrimination, ainsi que de revoir son système actuel de traitement des plaintes. Fortier a également souligné les engagements pris dans le budget fédéral de 2022 de créer un fonds de santé mentale de 3,7 millions de dollars pour les fonctionnaires noirs.

“Nous reconnaissons que de nombreux employés noirs sont frustrés et veulent voir des mesures pour résoudre les problèmes de discrimination. Nous écoutons et prenons des mesures concrètes”, a déclaré Fortier jeudi dernier.

Mais Thompson croit que la tentative du gouvernement de faire rejeter la poursuite va à l’encontre de la reconnaissance par Fortier de la discrimination dans les lieux de travail du gouvernement fédéral.

“Le Conseil du Trésor a dit très clairement que … les travailleurs noirs sont menacés et qu’ils travaillent à créer une fonction publique diversifiée et inclusive”, a déclaré Thompson à Your Morning de CTV mercredi. “Ensuite, le gouvernement se présente au tribunal et cherche à licencier les travailleurs noirs, cherche à priver les travailleurs noirs de la possibilité d’obtenir justice devant les tribunaux.”

“Donc, (le gouvernement) dit une chose au public canadien qui est politiquement acceptable. Et puis devant les tribunaux… il combat les travailleurs noirs devant les tribunaux depuis deux ans, et il s’apprête enfin à rejeter la plainte”, il ajouta.

Un porte-parole du Conseil du Trésor a déclaré à CTVNews.ca que le gouvernement fédéral travaillait pour “éliminer le racisme et la discrimination de nos institutions”, mais a déclaré que les tribunaux n’étaient pas le bon endroit pour déposer ces plaintes.

« L’éradication du racisme, des préjugés, des barrières et de la discrimination, qui se sont enracinés au fil des générations, exige des efforts incessants et des changements systémiques », a déclaré le Conseil du Trésor. “Ce travail comprend l’adoption de lois, la création de programmes de soutien et de développement et la publication de données désagrégées. Et nous savons qu’il reste encore beaucoup à faire.”