Le procès pour terrorisme de 14 personnes liées aux attentats de janvier 2015 à Paris contre Charlie Hebdo et un supermarché casher prend fin aujourd’hui.

Des témoignages dévastateurs de témoins et de victimes des attaques ont été entendus au cours des trois mois de procès, ainsi que des explosions et des insultes du seul accusé présent qui risque une peine à perpétuité.

Sur les 14 personnes jugées, trois ont fui en Syrie juste avant les attaques qui ont eu lieu entre le 7 et le 9 janvier, faisant 17 morts avec les trois hommes armés.

Les 11 autres ont formé un cercle d’amis et de connaissances de la prison, affirmant qu’ils étaient soit des facilitateurs involontaires des crimes, soit qu’ils contribuaient à d’autres crimes tels que les vols à main armée.

Les frères Chérif et Saïd Kouachi ont pris d’assaut les bureaux du magazine satirique Charlie Hebdo le 7 janvier 2015, tuant 12 personnes. Ils ont affirmé que c’était parce que le magazine avait insulté les musulmans en publiant des caricatures du prophète Mahomet.

La première victime était Frédéric Boisseau, qui travaillait dans la maintenance. Puis, les Kouachis ont saisi Corinne Rey, une caricaturiste qui était partie fumer, et l’ont forcée à monter le code de la porte. Elle les regarda avec horreur ouvrir le feu sur la réunion éditoriale. Pendant des années, elle a nourri une culpabilité paralysante de voir sa vie épargnée alors que tant d’autres sont morts.

«Je n’ai pas été tuée, mais ce qui m’est arrivé était absolument effrayant et je vais vivre avec jusqu’à ce que ma vie soit finie», a-t-elle déclaré. «Il m’a fallu un certain temps pour le comprendre, mais je ne suis pas le coupable. Les seuls coupables sont les Kouachis et leurs complices.

Le lendemain, Amédy Coulibaly a tiré et tué une jeune policière après avoir omis d’attaquer un centre communautaire juif de la banlieue de Montrouge.

À ce moment-là, les Kouachis étaient en fuite.

Le 9 janvier, Coulibaly a ensuite commis d’autres meurtres dans un supermarché casher. Avec une caméra GoPro allumée et portant un fusil d’assaut, des pistolets et des explosifs, il a tiré méthodiquement sur un employé et un client, puis a tué un deuxième client avant de commander à un caissier de fermer les stores métalliques du magasin.

La première victime, Yohan Cohen, était mourante sur le sol et Coulibaly s’est tourné vers une vingtaine d’otages dans la pièce et lui a demandé s’il devait «l’achever». Malgré les appels à le laisser seul, Coulibaly a tiré un coup de feu, selon le témoignage de la caissière Zarie Sibony.

«Vous êtes juifs et français, les deux choses que je déteste le plus», leur a-t-il dit.

Les autorités n’ont pas immédiatement lié les autres incidents de fusillade au massacre de Charlie Hebdo. Mais les trois assaillants sont morts lors de descentes de police quasi simultanées, les frères Kouachi étant coincés dans une imprimerie avec leurs propres otages à une quarantaine de kilomètres.

C’était la première attaque en Europe revendiquée par le groupe État islamique, qui a de nouveau frappé Paris plus tard cette année-là avec un effet encore plus meurtrier.

Qui a aidé les tireurs et comment?

C’est la question au cœur du procès. Les procureurs ont déclaré que les Kouachis avaient essentiellement autofinancé leur attaque, tandis que Coulibaly et son épouse, Hayat Boumeddiene, avaient contracté des prêts frauduleux.

Boumeddiene, la seule femme jugée, s’est enfuie en Syrie quelques jours avant l’attaque avec deux autres accusés absents, Mohamed et Mehdi Belhoucine. Les frères seraient morts, tandis que Boumeddiene serait vivant, quelque part entre la Syrie et la Turquie.

Un témoin, la veuve française d’un émir de l’État islamique, a déclaré depuis la prison qu’elle avait croisé Boumeddiene à la fin de l’année dernière dans un camp en Syrie.

L’un des accusés a joué jour et nuit pendant la période de trois jours, apprenant ce qui s’est passé seulement après être sorti du casino.

Un autre était un chauffeur d’ambulance fumant de la marijuana. Un troisième était un ami d’enfance de l’attaquant du marché.

Ali Riza Polat, décrit comme le lieutenant du virulemment antisémite Coulibaly, a été réprimandé par le juge en chef pour ses accès de colère. Il est le seul accusé présent à faire face à une peine à vie. Un expert en écriture a déclaré que c’était Polat qui avait griffonné une liste d’armes et de munitions – avec leurs prix – qui était liée à l’attaque.

Les procureurs ont demandé une peine minimale de cinq ans pour un suspect qui est allé acheter des armes et une voiture et a vu son ami retirer le traceur GPS d’une moto sans poser de questions.

Libre après une brève peine de prison, pour des raisons que les avocats de la défense et les victimes ont qualifiées de déconcertantes, le sympathisant d’extrême droite devenu informateur de la police a vendu les armes à Coulibaly.

La France frappée par plus d’attentats terroristes alors que le procès se poursuivait

Trois semaines après le début du procès, le 25 septembre, un Pakistanais imprégné d’islam radical et armé d’un couteau de boucher a attaqué deux personnes devant les anciens bureaux de Charlie Hebdo, où l’attaque initiale avait eu lieu. Charlie Hebdo avait alors déménagé dans de nouveaux locaux.

Six semaines après le début du procès, le 16 octobre, un instituteur français qui a ouvert un débat sur la liberté d’expression en montrant aux élèves les caricatures de Muhammad a été décapité par un réfugié tchétchène de 18 ans.

Huit semaines après le début du procès, le 30 octobre, un jeune Tunisien armé d’un couteau et portant une copie du Coran a attaqué des fidèles dans une église de la ville méridionale de Nice, tuant trois personnes. Il avait une photo des Tchétchènes sur son téléphone et un message audio décrivant la France comme un «pays des incroyants».

À peine deux jours plus tard, trois accusés ont contracté un coronavirus et le procès a été suspendu pendant un mois.

«Après avoir tant souhaité que ce procès prenne fin, nous avons tous senti combien il serait difficile d’en finir», a écrit Yanick Haenel de Charlie Hebdo pour le 54e jour de témoignage, publié mardi.

En sortant du palais de justice, il écrit: «J’ai revu les images des massacres de Charlie Hebdo et Hyper Cacher et Montrouge, puis les visages des accusés cherchant notre regard à travers la tribune: Deux visions intolérables.

«Nous avons cherché la relation entre ces deux visions, mais l’avons-nous trouvée? Nous attendions la vérité et nous avons le malheur pour tout le monde: les victimes, les familles, les accusés.