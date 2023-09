Le procès des chefs du convoi Lich et Barber commence avec un témoin de la police

Le procès très médiatisé des deux dirigeants du « Freedom Convoi », Tamara Lich et Chris Barber, a débuté mardi, les avocats de la Couronne ayant demandé à un policier d’Ottawa de témoigner.

Le tribunal a vu une vidéo de 11 minutes d’images de la police recueillies lors des manifestations connues sous le nom de « Convoi de la liberté » en février 2022, mais une grande partie de la première journée a été consacrée aux questions d’ordre administratif du tribunal.

Lich et Barber ont aidé à diriger des milliers de manifestants et un convoi de camionneurs vers Ottawa, qui a occupé les rues d’Ottawa pendant près de quatre semaines. Ils ont rallié les manifestants et leur ont dit de « tenir le cap » lorsque la police tentait de disperser la foule qui klaxonnait. Ils ont également collecté des millions de dollars pour le mouvement.

Les accusations portées contre Lich et Barber incluent méfaits, entrave à la police, conseil à d’autres de commettre des méfaits et intimidation.

Lors de sa déclaration liminaire à la Cour de justice de l’Ontario, l’avocat de la Couronne, Tim Radcliffe, a déclaré que l’affaire ne concernait pas les opinions politiques de Lich et Barber, mais plutôt la manière dont ils avaient « franchi la ligne » en commettant les crimes dont ils sont accusés.

Lich et Barber ont affirmé que les manifestations avaient été organisées pour mettre fin aux mandats liés au COVID-19.

22 témoins attendus, dont l’ancien maire

Une petite foule de partisans s’est rassemblée mardi à l’intérieur et à l’extérieur du palais de justice d’Ottawa. Lich et Barber sont arrivés peu avant le début des débats et ont été accueillis par leurs fans.

Les deux hommes étaient assis au premier rang derrière leurs avocats, flanqués d’une salle d’audience composée de partisans et d’autres spectateurs, dont des journalistes.

Lich est arrivée dans un costume bleu marine et une chemise blanche impeccable. Barber est arrivé dans une chemise à carreaux et un jean.

La première journée du procès a débuté mardi avec les avocats de la Couronne détaillant certaines des preuves qu’ils ont l’intention de présenter.

Leur procès très attendu, devant un juge seul, entendra plusieurs témoins et visionnera des centaines d’éléments de preuve, dont 50 vidéos. Le procès devrait durer au moins 16 jours.

Radcliffe a déclaré qu’environ 22 témoins devraient être appelés, dont des hauts responsables de la police d’Ottawa, des responsables municipaux et des personnes qui ont vécu et travaillé au centre-ville lors des manifestations de février 2022.

L’ancien maire d’Ottawa, Jim Watson, et d’autres personnes travaillant dans son bureau pendant le convoi devraient également apparaître à la barre.