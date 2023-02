Le procès des actions Tesla d’Elon Musk touche à sa fin

Un avocat des actionnaires de Tesla Inc. qui affirment qu’Elon Musk les a trompés lorsqu’il a tweeté qu’il avait obtenu un financement pour privatiser sa société de voitures électriques devrait présenter ses arguments de clôture à un jury de San Francisco vendredi.

Un jury de neuf personnes décidera si le tweet a artificiellement gonflé le cours de l’action de Tesla en jouant sur l’état du financement de l’accord et, si oui, de combien.

Les investisseurs réclament des milliards de dommages et intérêts à Musk, Tesla et plusieurs administrateurs de la société.

Le procès teste si Musk, la deuxième personne la plus riche du monde, peut être tenu responsable de son utilisation parfois impulsive de Twitter.

Les actionnaires de Tesla ont accusé Musk de les avoir induits en erreur le 7 août 2018 en tweetant qu’il envisageait de privatiser Tesla à 420 $ US par action, une prime de 23 % par rapport à son dernier cours de clôture et valorisant la société à 72 milliards de dollars US, et avait un “financement garanti”.

Le cours de l’action a chuté

Ils disent que Musk a menti lorsqu’il a tweeté plus tard dans la journée que “le soutien des investisseurs est confirmé”.

Le cours de l’action de Tesla s’est échangé au-dessus de ce qu’il était avant les tweets de Musk pendant une grande partie de la période de 10 jours couverte par le procès, mais a chuté car il est devenu clair qu’aucun rachat ne se produirait.

Au cours du procès de trois semaines, les jurés ont entendu les témoignages de témoins, dont les directeurs de Tesla, les conseillers financiers de Musk et Musk lui-même.

Musk a témoigné que le financement n’était pas un problème lorsqu’il a envoyé les tweets. Il a déclaré qu’il avait obtenu un financement, y compris un engagement verbal du fonds souverain saoudien, le Fonds d’investissement public, et qu’il aurait pu utiliser sa participation dans SpaceX pour financer l’accord.

Mais Musk a admis à la barre qu’il manquait d’engagements spécifiques de la part de bailleurs de fonds potentiels.

L’équipe de défense, qui devrait également présenter ses arguments de clôture vendredi, a reconnu que les tweets contenaient des “inexactitudes techniques”, mais a déclaré que Musk s’efforçait de s’assurer que les petits actionnaires disposaient des mêmes informations que les grands investisseurs qui étaient au courant du rachat potentiel.