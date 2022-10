Le procès Depp-Heard adapté en nouveau film

Quelques mois seulement après qu’un juge a rendu un verdict dans le procès en diffamation Johnny Depp-Amber Heard, le drame de la salle d’audience a été adapté en film par le service de streaming Tubi.

Produit pour Tubi par MarVista Entertainment de FOX Entertainment, Hot Take: The Depp/Heard Trial dramatise le procès en diffamation qui a vu Heard condamné à payer 10,35 millions de dollars à Depp pour avoir porté atteinte à sa réputation lorsqu’elle s’est décrite comme une victime de violence domestique dans un éditorial. .

Le film a été présenté en première sur le service de streaming numérique le 30 septembre. Une bande-annonce d’une minute animée par Tubi sur YouTube montre des recréations de scènes tout droit sorties de la salle d’audience, ainsi que des versions dramatisées de moments privés entre le couple.

Mark Hapka joue le rôle de Depp, avec barbiche, moustache, lunettes de soleil et cheveux attachés. Megan Davis joue Amber Heard et est montrée dans la bande-annonce arborant un chignon blond similaire à la façon dont l’acteur d’Aquaman portait ses cheveux au tribunal. Melissa Marty, en tant qu’avocate de Depp, Camille Vasquez, et Mary Carrig, jouant l’avocate de Heard, Elaine Bredehoft, sont toutes deux présentées en train de défendre leurs clients devant le tribunal.

Un commentaire sous la bande-annonce décrivait le film comme “le film dont personne ne pensait avoir besoin et … ils auraient raison”.

Faisant référence au titre du film, un autre commentateur a plaisanté: “La seule chose à retenir ici est le fait que je préfère revoir six semaines de séquences judiciaires brutes et gratuites que n’importe quel projet universitaire dramatisé qui rapporte de l’argent.”

Alors que l’acteur de Pirates des Caraïbes a remporté le procès en Virginie, certains chroniqueurs ont accusé les partisans de Depp et des dizaines de commentateurs des médias sociaux de misogynie pour leur traitement de Heard avant et tout au long du procès.

La bande-annonce ne précise pas comment Hot Take: The Depp / Heard Trial gère cet aspect du procès, voire pas du tout.