Le procès de Twitter suspendu au milieu des efforts pour conclure un accord de 44 milliards de dollars avec Elon Musk

Le milliardaire Elon Musk et Twitter pourraient se rapprocher de la conclusion d’un accord de 44 milliards de dollars.

Twitter a poursuivi Musk en juillet après avoir tenté de renoncer à acheter la société pour 54,20 $ par action. La chancelière Kathaleen McCormick, juge du Delaware chargée de l’affaire, a accédé jeudi à la demande de Musk d’arrêter les poursuites judiciaires dans la bataille à enjeux élevés. Twitter et Musk devaient s’affronter le 17 octobre lors d’un procès de cinq jours devant le Delaware Chancery Court. Le procès est maintenant suspendu pour donner à Twitter et Musk le temps de conclure l’accord d’ici le 28 octobre.

La décision du juge est le dernier développement de ce qui a été une période de transition tumultueuse pour Twitter. Dans une tournure surprise cette semaine, l’avocat de Musk, Mike Ringler, a envoyé lundi un lettre à Twitter indiquant que le milliardaire a l’intention d’aller de l’avant avec l’achat de la société au prix de l’offre initiale. Les avocats de Musk ont ​​alors déclaré dans un mouvement jeudi qu’il n’y a plus besoin de procès parce que le milliardaire envisage de conclure l’affaire.

“Pourtant, Twitter ne prendra pas un oui pour une réponse”, ont déclaré les avocats de Musk dans le dossier. “Étonnamment, ils ont insisté pour poursuivre ce litige, mettant imprudemment l’accord en danger et jouant avec les intérêts de leurs actionnaires.”

Les avocats de Twitter ont déclaré dans une lettre qu’ils s’opposaient à la requête. “L’obstacle à la fin de ce litige n’est pas, comme le disent les défendeurs, que Twitter ne veut pas accepter un oui pour une réponse”, a écrit l’avocat de Twitter, Kevin Shannon, dans le lettre. “L’obstacle est que les défendeurs refusent toujours d’accepter leurs obligations contractuelles.”

Musk a déclaré qu’il avait l’intention de conclure l’accord d’ici le 28 octobre, selon le dossier. Mais Twitter a déclaré dans sa lettre qu’il souhaitait que Musk s’arrange pour conclure l’accord le 10 octobre. Le juge a ensuite statué que si Musk et Twitter ne concluaient pas l’accord d’ici le 28 octobre, un procès aurait lieu en novembre.

Le différend en cours entre Twitter et Musk souligne la méfiance qui s’est développée entre le milliardaire et l’entreprise alors qu’ils tentent de résoudre une bataille juridique.

L’hésitation de Musk à acheter Twitter a également créé une incertitude quant à l’avenir du réseau social. Musk a émis plusieurs idées sur changements qu’il veut faire sur Twitter, comme lutter contre les escroqueries à la crypto-monnaie et peaufiner les politiques de modération de contenu de l’entreprise. Mais les employés de Twitter et les groupes de défense ont fait part de leurs inquiétudes quant au fait que les changements qu’il apportera nuiront aux utilisateurs qui sont confrontés au harcèlement et aux discours de haine sur la plate-forme. Musk a également déclaré publiquement qu’il annulerait l’interdiction de l’ancien président américain Donald Trump de la plate-forme. Twitter et autres réseaux sociaux interdits Atout de leurs services en raison du risque d’incitation à la violence après l’émeute meurtrière du 6 janvier au Capitole.

Le porte-parole de Twitter, Brenden Lee, a déclaré lundi que “l’intention de la société est de conclure la transaction à 54,20 $ par action”.

Bloombergqui a signalé pour la première fois que Musk avait proposé de racheter Twitter au prix de l’offre initiale, a rapporté que l’équipe juridique de Musk avait eu le sentiment, d’après les décisions préalables au procès, que l’affaire n’allait pas bien.

Twitter allègue dans un procès contre Musk que la raison pour laquelle le leader de Tesla et SpaceX ne voulait plus acheter le réseau social est que sa richesse personnelle a chuté. Musk, quant à lui, a accusé Twitter de déformer ou d’omettre des informations, notamment sur le nombre de faux comptes et de spams sur sa plateforme.

La bataille de Twitter avec Musk a été remplie de rebondissements inattendus. L’ancien chef de la sécurité de Twitter Peiter “Mudge” Zatko a déposé une plainte de lanceur d’alerte contre la société de médias sociaux, alléguant que la plate-forme accordait la priorité au gain d’argent plutôt qu’à la sécurité des utilisateurs. Dans le cadre de la plainte du lanceur d’alerte, Zatko a également accusé Twitter d’avoir menti à Musk sur le nombre de robots spammeurs sur sa plateforme. Twitter a repoussé les allégations, affirmant qu’elles étaient « criblées d’incohérences et d’inexactitudes et [lack] contexte important. »

Musk a déclaré mardi dans un tweet que “l’achat de Twitter est un accélérateur de la création de X, l’application universelle”.

L’achat de Twitter est un accélérateur pour créer X, l’application de tout – Elon Musk (@elonmusk) 4 octobre 2022

On ne sait pas ce que Musk entend par une “application tout”. En août, un utilisateur de Twitter a également demandé si Musk envisageait de créer sa propre plate-forme de médias sociaux si l’accord Twitter n’était pas conclu. “X.com”, a répondu Musk dans un tweeter.