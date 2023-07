Le procès de Twitter contestant la censure en Inde est rejeté

NEW DELHI – Un tribunal du sud de l’Inde a rejeté une action en justice intentée par Twitter qui contestait de larges ordonnances de censure émises par les autorités indiennes, marquant une victoire pour un gouvernement indien de plus en plus affirmé qui a cherché à mettre les entreprises technologiques étrangères au pas et à contenir le discours sur les réseaux sociaux.

Twitter a intenté une action en justice en juillet dernier après avoir reçu des ordres de responsables indiens entre février 2021 et février 2022 pour supprimer plus de 1 400 comptes au motif qu’ils portaient atteinte à la « souveraineté et à l’intégrité » de l’Inde. Alors que les dirigeants de Twitter se sont conformés à la grande majorité des ordres, ils ont refusé de supprimer 39 comptes, arguant que le gouvernement allait au-delà de la protection de la sécurité nationale et cherchait « arbitrairement » à museler les journalistes, les militants et les politiciens critiques du gouvernement du Premier ministre Narendra Modi. Le gouvernement n’a pas fourni de raisons pour lesquelles ces comptes devraient être bloqués, et les ordres de retrait « démontrent un usage excessif des pouvoirs et sont disproportionnés », ont fait valoir les avocats de Twitter.