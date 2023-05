Le procès de Trump Hush Money prévu pour mars 2024 lors des primaires républicaines

Le procès de Donald Trump à New York pour des accusations criminelles concernant des paiements silencieux à la star du porno Stormy Daniels débutera le 25 mars 2024, au milieu de la primaire présidentielle républicaine et moins de huit mois avant les élections générales que l’ancien président espère contester.

La date du procès a été annoncée lors d’une audience dans une salle d’audience de Manhattan mardi, Trump assistant par liaison vidéo depuis son domicile en Floride.

Le juge, Juan Merchan, a conseillé à l’ancien président d’annuler toutes les autres obligations pendant la durée du procès, qui pourrait durer plusieurs semaines.

Trump a été mis en sourdine pendant la majeure partie de l’audience, qui a duré environ 15 minutes. Le flux vidéo montrait l’ancien président assis et s’entretenant avec son avocat, Todd Blanche, devant un fond de drapeaux américains.

Aucun autre ancien président n’a été inculpé. Les porte-parole de Trump n’ont pas immédiatement commenté la nouvelle de la date de son procès.

En avril, Trump a plaidé non coupable de 34 chefs d’accusation de falsification de documents commerciaux, découlant de son paiement de 130 000 $ à la star du porno Stormy Daniels, lors des élections de 2016, pour garder le silence sur une relation sexuelle présumée.

L’audience de mardi a également eu lieu pour expliquer une ordonnance interdisant la divulgation de documents présentés par des procureurs qui n’étaient pas encore connus du public.

La commande du marchand interdit à Trump et à ses avocats de diffuser des preuves à des tiers ou de les publier sur les réseaux sociaux, et exige que certains éléments sensibles partagés par les procureurs ne soient conservés que par les avocats de Trump, et non par Trump lui-même.

Les procureurs ont demandé l’ordonnance peu de temps après l’arrestation de Trump, citant ses antécédents de « déclarations harcelantes, embarrassantes et menaçantes » à propos de personnes avec lesquelles il a engagé des différends juridiques.

Trump prétend être victime de chasses aux sorcières politiques destinées à le faire taire alors qu’il se présente à l’investiture républicaine pour affronter Joe Biden l’année prochaine.

Le juge Merchan a stressé il ne cherche pas à bâillonner Trump mais plutôt « se plier en quatre et faire des efforts pour s’assurer qu’il a toutes les chances possibles de faire avancer sa candidature ».

La comparution de Trump devant le tribunal est intervenue après l’annonce que E Jean Carroll – l’écrivain qui l’a accusé de viol et a gagné 5 millions de dollars dans une poursuite civile au début du mois – demande des dommages-intérêts supplémentaires pour ses commentaires dans une mairie controversée de CNN.

Juste un jour après avoir été reconnu coupable d’abus sexuels et de diffamation, Trump a qualifié Carroll de « travail farfelu » qui a « inventé » des affirmations à son sujet. Il a également affirmé que le procès était « truqué ».

Dans un nouveau dépôt à New York lundi, les avocats de Carroll a dit une telle conduite « appuie une attribution de dommages-intérêts punitifs très importants en faveur de Carroll ».

Carroll, une chroniqueuse de magazine, dit que Trump l’a violée dans un grand magasin de New York au milieu des années 1990. Sa nouvelle demande de dommages-intérêts fait l’objet d’une action en diffamation déposée devant un tribunal fédéral en 2019, au sujet des réponses initiales de Trump à sa demande, et distincte de l’affaire de New York, qui a été portée en vertu d’une loi de l’État permettant aux victimes de crimes sexuels historiques de poursuivre leurs agresseurs présumés. .

L’affaire fédérale avait été suspendue sur la question de savoir si Trump était protégé parce qu’il avait fait les commentaires en question alors qu’il était président. Il ne bénéficie pas de cette protection relative aux commentaires lors de l’événement CNN.

Selon au New York Timesle nouveau dossier indique que les déclarations de Trump « montrent la profondeur de sa méchanceté envers Carroll, car il est difficile d’imaginer une conduite diffamatoire qui pourrait éventuellement être davantage motivée par la haine, la mauvaise volonté ou la rancune ».

Trump a renouvelé son abus de Carroll sur les réseaux sociaux lundi. Ce faisant, George Conway, un avocat conservateur et critique de Trump, dit à MSNBC: « La plainte qu’elle a amendée cette fois était en fait la plainte originale du premier procès qu’elle a intenté en 2019, quand … Trump … de la chaire d’intimidation du bureau ovale … ​​l’a essentiellement accusée d’être une menteuse.

«Et elle a obtenu 3 millions de dollars pour la deuxième diffamation, en 2022, alors qu’il était assez stupide pour répéter la première diffamation. Et cette fois, il n’était pas président, donc il n’avait pas cet argument juridique. C’est pourquoi la première affaire a fait l’objet d’une chasse à l’oie sauvage devant la cour d’appel, et maintenant elle revient.

L’affaire de 2019, a déclaré Conway, « avait déjà plus de potentiel de dommages [for Trump] que le cas où [Carroll] déjà gagné… parce qu’il était président à l’époque.

« C’était la toute première diffamation qu’il a faite sur E Jean Carroll. Et maintenant, le fait qu’il ait répété la diffamation après avoir été reconnu coupable d’avoir abusé sexuellement d’elle est vraiment, vraiment scandaleux. Et il est favorable aux dommages-intérêts punitifs.

« Ce verdict pourrait être supérieur aux 5 millions de dollars qu’elle a obtenus en premier lieu. Franchement, j’espère que oui, parce que je pense qu’à un moment donné, il doit arrêter de mentir à ce sujet et arrêter de mentir à son sujet. Combien de fois [are we] va devoir passer par là ? »

Les problèmes juridiques de Trump s’étendent au-delà de New York, bien qu’il y fasse également face à une poursuite civile de plusieurs millions de dollars pour ses affaires commerciales, déposée par le procureur général de l’État.

En Géorgie, des actes d’accusation découlant de la tentative de Trump d’annuler sa défaite électorale de 2020 sont attendus cet été.

À Washington, le département américain de la justice continue d’enquêter sur la subversion électorale de Trump, y compris son incitation à l’attaque meurtrière du 6 janvier contre le Congrès.

Jack Smith, un avocat spécial nommé par le procureur général Merrick Garland, enquête également sur la conservation par Trump de documents classifiés.

Néanmoins, Trump aime d’énormes pistes sur tous les autres candidats présidentiels républicains.