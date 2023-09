Le procès de Trump en Géorgie sera diffusé en direct, selon le juge

WASHINGTON — Le juge du comté de Fulton, Scott McAfee, a déclaré jeudi que toutes les procédures judiciaires liées à l’affaire d’ingérence électorale de l’ancien président Donald Trump seraient diffusées en direct pour le public.

McAfee a également déclaré que les membres de la presse seront autorisés à utiliser leurs ordinateurs et téléphones portables dans la salle d’audience à condition que ces appareils ne soient pas utilisés pour enregistrer le procès. Les caméras et les équipements d’enregistrement ne sont presque jamais autorisés devant un tribunal fédéral, où Trump fait face à deux séries d’accusations différentes portées par l’avocat spécial Jack Smith.

Cependant, le tribunal du comté de Fulton diffuse régulièrement les procédures judiciaires sur sa chaîne YouTube.

La diffusion des débats de Trump donnerait au public un accès sans précédent à ce qui sera l’un des procès les plus médiatisés de l’histoire américaine.

Plus tôt ce mois-ci, les démocrates du Congrès, dirigés par le représentant californien Adam Schiff, ont demandé que les procès pénaux fédéraux de Trump soient télédiffusés.

« Si le public veut accepter pleinement le résultat, il sera d’une importance vitale qu’il soit témoin, aussi directement que possible, de la manière dont les procès se déroulent, de la solidité des preuves présentées et de la crédibilité des témoins », ont déclaré Schiff et 37 membres du son caucus a écrit dans une lettre au juge Roslynn Mauskopfqui dirige les bureaux administratifs des tribunaux américains.

Trump lui-même s’est montré prudent quant à savoir s’il voulait des caméras lors de son prochain procès en Géorgie. Dans une affaire à New York où il est accusé d’avoir déposé de faux dossiers commerciaux, les avocats de Trump se sont opposés à une demande des médias plus tôt cette année d’autoriser les caméras au tribunal.

