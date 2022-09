Un juge fédéral a rejeté le procès tentaculaire de l’ancien président Donald Trump alléguant qu’Hillary Clinton, le Comité national démocrate et bien d’autres avaient conspiré pour répandre un faux récit de collusion entre la campagne de Trump et la Russie lors de l’élection présidentielle de 2016.

Dans une ordonnance brûlante jeudi, le juge Donald Middlebrooks a déclaré que le procès de Trump « cherchait simplement à afficher un manifeste politique de deux cents pages décrivant ses griefs contre ceux qui se sont opposés à lui ».

Les affirmations de l’ancien président “ne sont non seulement étayées par aucune autorité légale, mais sont clairement exclues par un précédent contraignant”, a écrit Middlebrooks devant le tribunal de district américain du sud de la Floride.

Trump a intenté une action en justice en mars, réclamant des dizaines de millions de dollars de dommages et intérêts pour violation de la loi RICO, une loi fédérale qui vise à lutter contre le crime organisé, entre autres réclamations. Cela s’est produit plus de cinq ans après que Trump a vaincu Clinton dans une campagne présidentielle vicieuse et imprégnée de scandales où les relations de Trump avec la Russie étaient au centre des préoccupations.

La poursuite affirme que les accusés ont travaillé pour produire des preuves fausses ou trompeuses de liens préjudiciables entre la campagne de Trump et la Russie. Il nomme des dizaines de personnes et d’entités comme accusés, dont Clinton, le DNC, l’ancien assistant de Clinton John Podesta, le cabinet d’avocats Perkins Coie, le cabinet de recherche Fusion GPS, l’ancien directeur de campagne de Clinton Robby Mook et d’autres.

Trump a affirmé qu’il avait subi au moins 24 millions de dollars de dommages et intérêts à la suite des actions des accusés. Son action en justice visait à récupérer le triple du montant des dommages-intérêts.

“Beaucoup des caractérisations des événements de la plainte modifiée sont invraisemblables car elles manquent d’allégations spécifiques qui pourraient fournir un soutien factuel aux conclusions tirées”, a écrit Middlebrooks dans l’ordonnance de jeudi.

“Ce à quoi la plainte modifiée manque de substance et de soutien juridique, elle cherche à le remplacer par de la longueur, de l’hyperbole et le règlement de comptes et de griefs”, a-t-il écrit.

Le juge était d’accord avec la caractérisation par les accusés du procès de Trump comme “une série de différends politiques déconnectés que le demandeur a transformés en une vaste conspiration parmi les nombreuses personnes que le demandeur pense avoir lésées”.

L’équipe juridique de Trump “fera immédiatement appel de cette décision”, a déclaré son avocate Alina Habba dans un communiqué vendredi matin. L’ordonnance de Middlebrooks était “pleine d’applications erronées de la loi” et elle a ignoré “de nombreuses enquêtes gouvernementales qui étayent” les allégations de complot de Trump, a ajouté le communiqué de Habba.

L’enquête de l’ancien avocat spécial Robert Mueller sur l’ingérence dans les élections russes de 2016 a conclu que le Kremlin était intervenu dans la compétition, mais n’a pas trouvé de preuves suffisantes pour prouver la collusion avec la campagne de Trump.

Trump a décrié à plusieurs reprises l’enquête Mueller comme une chasse aux sorcières, l’une des nombreuses qui, selon lui, ont été lancées contre lui depuis son incursion dans la politique.