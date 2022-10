Le procès de Trump commence à New York — RT World News

L’ancien président n’a pas été personnellement inculpé et pense que son entreprise est injustement poursuivie

Le procès pénal de l’entreprise immobilière familiale de Donald Trump a débuté à New York. Alors que la Trump Organization est accusée d’avoir commis une fraude fiscale, il est peu probable que l’ancien président américain lui-même prenne la parole.

Des déclarations liminaires ont été entendues lundi après un processus controversé de sélection du jury, au cours duquel les avocats de Trump ont éliminé à plusieurs reprises des jurés qui avaient une opinion négative de l’ancien commandant en chef.

Le jury final comprenant au moins deux membres qui admettent des préjugés contre Trump, les procureurs de New York ont ​​​​ouvert en affirmant que la Trump Organization et la Trump Payroll Corporation avaient aidé les dirigeants à éviter les impôts entre 2005 et 12021 en leur offrant “Hors des livres” des avantages comme la location d’appartements de luxe, les frais de scolarité dans les écoles privées et les baux de voiture.

Alors que les entreprises ont plaidé non coupable, l’ancien directeur financier de l’organisation Trump, Allen Weisselberg, a accepté un accord de plaidoyer en échange de son témoignage. Weisselberg affirme qu’il a esquivé les taxes municipales, étatiques et fédérales sur environ 1,76 million de dollars de revenus et que l’organisation Trump a payé son loyer et ses factures de services publics avec l’argent de l’entreprise. “rémunération indirecte” pour son travail.















Les procureurs allèguent que le témoignage de Weisselber implique l’entreprise dans son ensemble, arguant qu’en tant que chef des finances, il agissait en son nom.

Donald Trump n’a pas été inculpé, et bien que le New York Times ait noté que son nom avait été mentionné 10 fois dans les 40 premières minutes de la procédure, il est peu probable qu’il soit appelé à témoigner.

Le procureur général de New York, Letitia James, a parlé ouvertement de son désir de poursuivre Trump, avant même que les détails de la fraude présumée de l’organisation Trump ne soient révélés. Élu en 2018. James a promis pendant la campagne électorale de “défier ce président illégitime”, appeler Trump “incompétent” et “mal équipé pour servir dans la plus haute fonction de ce pays.”

Dans un message sur sa plateforme Truth Social samedi, Trump a appelé le cas de James “ridicule et hautement partisan.” L’ancien président a précédemment décrit James comme un “raciste” et un “fraude.”

Les entreprises de Trump sont accusées de 15 chefs d’accusation de fraude, de complot et de grand larcin, chacun passible d’une amende maximale de 10 000 $. Bien que l’empire commercial de Trump puisse facilement gérer une telle punition, ses adversaires considèrent le procès comme une source potentielle d’embarras avant une probable course à la Maison Blanche en 2024.