L’ANCIEN président Donald Trump a déposé une plainte contre trois des plus grandes entreprises technologiques du pays, affirmant que lui et ses collègues conservateurs ont été censurés à tort.

Le recours collectif, déposé mercredi, vise Facebook, Twitter et YouTube de Google – ainsi que l’ancienne première dame Michelle Obama.

Selon Newsweek, le procès affirme qu’Obama a fait pression sur Facebook pour interdire Trump de la plate-forme, ce qui rendrait plus difficile pour lui de se présenter à la présidence en 2024, selon Newsweek.

Cependant, les experts juridiques n’ont pas tardé à critiquer les allégations, affirmant qu’ils avaient peu de chances d’aboutir devant les tribunaux.

Les comptes de Trump ont été suspendus des trois plateformes depuis janvier, lorsque ses partisans ont pris d’assaut le bâtiment du Capitole pour tenter d’empêcher le Congrès de certifier le succès présidentiel de Joe Biden.

À la suite des émeutes du 6 janvier, Michelle Obama a publié une déclaration selon laquelle il était « temps pour les entreprises de la Silicon Valley d’arrêter de permettre ce comportement monstrueux ».

Se référant à Trump, elle a ajouté que les entreprises devaient « bannir définitivement cet homme de leurs plateformes ».

Selon le procès, déposé devant le tribunal fédéral de district de Miami, les opinions d’Obama font écho à celles des législateurs qui indiquent « de plus en plus clairement » qu’ils souhaitent que l’ancien président et les « opinions et contenus » qu’il incarne soient bannis de Facebook.

Trump a annoncé l’action lors d’une conférence de presse dans le New Jersey, où il a exigé que ses comptes soient rétablis.

L’ancien président a déclaré à propos des documents : « Nous demandons au tribunal de district américain du district sud de la Floride d’ordonner l’arrêt immédiat de la censure illégale et honteuse des sociétés de médias sociaux à l’encontre du peuple américain.

« Nous allons tenir les grandes technologies très responsables. »

Il a ajouté: « Nous exigeons la fin de l’interdiction de l’ombre, l’arrêt du silence et l’arrêt de la liste noire, du bannissement et de l’annulation que vous connaissez si bien », a déclaré Trump.

Twitter, Facebook et Google, la société mère de YouTube, sont toutes des entreprises privées et les utilisateurs doivent accepter leurs conditions d’utilisation pour utiliser leurs produits.

En vertu de l’article 230 de la Communications Decency Act de 1996, les plateformes de médias sociaux sont autorisées à modérer leurs services en supprimant les publications qui, par exemple, sont obscènes ou violent les propres normes des services, à condition qu’elles agissent de « bonne foi ».

Eric Goldman, professeur de droit à l’Université de Santa Clara en Californie qui a étudié plus de 60 poursuites similaires et infructueuses visant à attaquer des sociétés Internet pour avoir résilié ou suspendu les comptes d’utilisateurs, a déclaré à l’Associated Press que les poursuites de Trump étaient vouées à l’échec.

Goldman a ajouté : « Ils ont tout argumenté sous le soleil, y compris le premier amendement, et ils n’aboutissent à rien.

« Peut-être qu’il a un tour dans son sac qui lui donnera une longueur d’avance sur les dizaines de poursuites devant lui. J’en doute. »

Pendant ce temps, Paul Barrett, directeur adjoint du Center for Business and Human Rights de la Stern School of Business de l’Université de New York, a déclaré que Trump comprenait fondamentalement mal la Constitution.

Barrett a déclaré : « Le premier amendement s’applique à la censure gouvernementale ou à la réglementation de la parole. Cela n’empêche pas les entreprises du secteur privé de réglementer le contenu sur leurs plateformes. »

Pendant un certain temps, Trump et d’autres politiciens ont fait valoir que Facebook et Twitter ont abusé de leur protection et devraient perdre leur immunité ou la réduire.

Alors que certains conservateurs soutiennent que de tels sites sont contre eux, de nombreuses études récentes ont montré que ce n’est pas le cas.

Les commentateurs conservateurs – comme Ben Shapiro, Franklin Graham, Dan Bongino et Dinesh D’Souza – sont souvent parmi les plus partagés sur Facebook.