Le procès de Trump affirme que le livre audio de Woodward viole le droit d’auteur

PENSACOLA, Floride (AP) – L’ancien président Donald Trump a intenté une action en justice lundi contre le journaliste Bob Woodward, affirmant qu’il n’avait jamais eu l’autorisation de publier publiquement les enregistrements d’interviews réalisés pour le livre “Rage”.

Le procès a été déposé devant le tribunal fédéral de Pensacola, en Floride, contre Woodward, son éditeur Simon & Schuster Inc. et la société mère de l’éditeur Paramount Global. Les avocats de Trump réclament près de 50 millions de dollars de dommages et intérêts.

Simon & Schuster et Woodward ont publié une réponse conjointe disant que le procès de Trump est sans fondement et qu’ils s’en défendront agressivement.

« Toutes ces interviews ont été enregistrées et enregistrées avec la connaissance et l’accord du président Trump », indique le communiqué. “De plus, il est dans l’intérêt public d’avoir ce dossier historique dans les propres mots de Trump. Nous sommes convaincus que les faits et la loi sont en notre faveur.

Le procès prétend que Trump a consenti à être enregistré pour une série d’entretiens entre décembre 2019 et août 2020, mais uniquement pour un livre sur lequel Woodward travaillait. “Rage” a été publié en septembre 2021. Trump affirme que Woodward et Simon & Schuster Inc. ont violé ses droits d’auteur en publiant les enregistrements audio en novembre 2022 sous le titre “The Trump Tapes: Bob Woodward’s Twenty Interviews with President Donald Trump”.

Le procès pour droit d’auteur survient quelques semaines seulement après qu’un juge fédéral de West Palm Beach a sanctionné Trump et l’un de ses avocats, leur ordonnant de payer près d’un million de dollars pour avoir déposé ce que le juge a qualifié de faux procès contre la rivale de Trump en 2016, Hillary Clinton et d’autres.

Le juge de district américain Donald M. Middlebrooks a accusé Trump dans un dossier déposé le 19 janvier d’un “modèle d’abus des tribunaux” pour avoir intenté des poursuites frivoles à des fins politiques, ce qui, selon lui, “sape l’état de droit” et “équivaut à une obstruction à la justice .”

Citant la récente action en justice de Trump contre le conseil d’administration du prix Pulitzer, le procureur général de New York, les grandes entreprises technologiques et CNN, Middlebrooks a décrit Trump comme “un plaideur prolifique et sophistiqué” qui utilise les tribunaux “pour se venger d’adversaires politiques”.

Presse associée, La presse associée