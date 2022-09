Le procès pour fusillade de Tory Lanez a de nouveau été retardé en tant que témoin oculaire et l’ex-amie de Megan Thee Stallion, Kelsey Harris, a été assignée à comparaître par les procureurs.

Cela fait plus de deux ans que la nouvelle a éclaté que Tory Lanez aurait tiré sur Megan Thee Stallion après une soirée à Los Angeles. Depuis lors, nous avons appris beaucoup de détails présumés de la nuit, y compris des allégations selon lesquelles Tory aurait dit à Megan de “danser” avant de lui tirer dessus et une prétendue bagarre entre le rappeur et son ancienne meilleure amie, Kelsey Nicole. Megan a également allégué que Tory avait offert à son ancienne amie 1 million de dollars pour garder les messages texte silencieux et partagés de la nuit en question.

Pendant tout le chaos et [public] les allers-retours qui ont suivi des deux côtés, une chose était inévitable : Tory va être jugé à la fin de cet été… du moins c’est ce que nous pensions.

Selon Yahoo, l’affaire a été retardée en raison du fait que l’avocat de la défense de Tory, Shawn Holley, était lié à un autre client de haut niveau. L’affaire devrait maintenant commencer entre le 28 novembre et le 8 décembre. Les procureurs ont assigné à comparaître Kelsey Harris qui a été témoin des événements cette nuit-là et ancienne meilleure amie de Megan The Stallion. Les procureurs pensent que d’une manière ou d’une autre, elle peut aider l’affaire et peut-être même entraîner une condamnation.