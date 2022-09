Mercredi a marqué le début du procès pour meurtre de l’ancienne star de télé-réalité Tim Norman, qui est accusé d’avoir orchestré le meurtre en 2016 de son neveu / camarade Bienvenue chez Sweetie Pie vedette Andre Montgomery Jr.

Mais avant d’aborder tout cela, nous devons parler de la façon dont Norman essaie de prétendre que des flics corrompus sont la raison de son arrestation et non le fait que plusieurs personnes impliquées dans le meurtre de Montgomery ont plaidé coupable et impliqué Norman.

Du Temps du bord de la rivière:

L’été dernier, un journaliste recherchant un podcast potentiel sur le meurtre d’André a écrit une lettre à Norman alors que Norman était à la prison du comté de St. Genevieve en attendant son procès. Le journaliste a reçu une lettre de cinq pages en retour, exposant une théorie de l’affaire dans laquelle Norman (qui se présente comme un “mec de la télévision”) est ciblé par le gouvernement en raison de sa participation aux manifestations Black Lives Matter à la suite de la police meurtre de Michael Brown. Le journaliste a partagé la lettre avec le RFT. “Il y avait des flics sur la liste des mauvais flics de Kim Gardner après ce mec de la télévision pendant des années”, indique la lettre. La lettre continue: «L’ordre fraternel a joué avec le mec de la télévision depuis les trucs de Mike Brown… Le mec de la télévision était vraiment là-bas pour protester avec beaucoup d’employés. Sa mère l’a prévenu.

OK, donc je n’ai jamais été du genre à défendre les flics contre les allégations de corruption. Et je suis à peu près sûr que l’Ordre Fraternel de la Police est la version réelle de la Legion of Doom, sauf qu’aucun de ses membres n’a de super pouvoirs au-delà de la capacité de mentir. Plus rapide qu’une balle excès de vitesse après avoir tiré en premier et crié “J’avais peur pour ma vie” en second. Pourtant, je dois dire—allez, fils.

Tout d’abord, presque toutes les célébrités noires non nommées Candace Owens ont soutenu extérieurement Black Lives Matter. L’idée que le gouvernement choisirait au hasard un “TV Dude” de télé-réalité et l’arrêterait pour un complot de meurtre contre rémunération semble un peu exagéré.

Et encore, le tireur de Mongomery, Voyage Anthony Hill, dit Norman l’a embauché. Terica Ellis a admis avoir attiré Montgomery jusqu’à sa mort et a déclaré que Norman l’avait mise en place. Et l’ancien producteur de musique et courtier d’assurance Waiel Rebhi Yaghnam a admis qu’il avait aidé Norman à obtenir une police d’assurance-vie sur Montgomery qui “stipulait un versement de 200 000 $ si Montgomery mourait d’autre chose que des causes naturelles, ainsi qu’un versement de 50 000 $ s’il mourait dans les 10 prochaines années”. ans », selon le Saint Louis Post-Expédition. Donc non—Norman n’est pas en prison parce que les flics sont corrompus. Il est là parce qu’il y a des preuves accablantes pointant vers sa culpabilité.

Quoi qu’il en soit, selon Renard 2, les procureurs fédéraux du bureau du procureur américain pour le district oriental du Missouri ont allégué que des mois avant le meurtre de Montgomery, Norman avait dit à Yagham par SMS que son neveu “ne serait plus là très longtemps”. Les procureurs ont également évoqué la police d’assurance-vie, qui, selon eux, s’élevait à 450 000 $, et ont désigné Norman comme l’unique bénéficiaire. Les procureurs ont déclaré que Norman et Yagham avaient soumis quatre demandes d’assurance-vie distinctes remplies de fausses informations sur Montgomery et des représentants de trois des sociétés ont déclaré avoir annulé le processus de demande en raison de documents incomplets ou de l’incapacité d’obtenir les informations nécessaires pour émettre une police.

Au cours du contre-interrogatoire, l’avocat de Norman, Michael Leonard, a demandé à tous les assureurs s’ils savaient avec certitude que son client était impliqué dans le processus de demande, mais ils ont tous témoigné qu’ils ne traitaient directement qu’avec Yaghnam. Leonard a également fait valoir que le texte sur la façon dont Montgomery “ne va pas être là beaucoup plus longtemps” a été sorti de son contexte et que Norman était en fait juste inquiet pour la sécurité de son neveu puisqu’il était un aspirant rappeur menant un style de vie potentiellement dangereux.

Selon le Presse associée ce procès “devrait impliquer plus de 100 éléments de preuve et durer jusqu’à la semaine prochaine”.

Alors, attachez-vous, les gars. Nous allons faire un tour.