Le procès de sécurité de l’éditeur de Hong Kong encore retardé

HONG KONG (AP) – Le procès pour sécurité nationale d’un éditeur pro-démocratie de Hong Kong a de nouveau été reporté mardi à septembre prochain alors que la ville attend la décision de Pékin qui pourrait effectivement l’empêcher d’engager un avocat de la défense britannique.

Jimmy Lai, qui a été arrêté en août 2020 lors d’une répression contre le mouvement pro-démocratie de la ville, se bat contre des accusations de mise en danger de la sécurité nationale. Le fondateur de 75 ans du journal pro-démocratie aujourd’hui disparu Apple Daily risque la prison à vie s’il est reconnu coupable en vertu d’une loi sur la sécurité nationale imposée par Pékin.

Son procès très médiatisé, qui devait initialement commencer le 1er décembre, a déjà été retardé plus tôt ce mois-ci après que le dirigeant de Hong Kong, John Lee, a demandé au principal organe législatif chinois de décider si les avocats étrangers qui ne pratiquent pas normalement à Hong Kong pourraient être impliqués dans des affaires de sécurité nationale.

Lee a fait la demande quelques heures après que le plus haut tribunal de la ville a approuvé le projet de Lai d’employer Timothy Owen, un avocat vétéran des droits de l’homme.

Si Pékin intervient, ce serait la sixième fois que le gouvernement dirigé par les communistes interviendrait malgré sa promesse de respecter l’indépendance judiciaire et les libertés civiles de Hong Kong pendant au moins 50 ans après que la Chine a succédé à la Grande-Bretagne en 1997.

Les membres du plus haut organe législatif chinois devraient se réunir fin décembre. Mais l’interprétation de la loi ne faisait pas partie des ordres du jour de la réunion rapportés par l’agence de presse officielle chinoise Xinhua vendredi dernier. L’unique délégué de Hong Kong auprès de l’organisme a déclaré lundi que lors de certains événements précédents, de nouveaux ordres du jour n’étaient ajoutés que pendant la réunion. Mais Tam Yiu-chung ne pouvait pas dire comment le comité traiterait la demande de Lee.

La juge Esther Toh a programmé le début du procès le 25 septembre 2023, à la lumière des derniers développements et en tenant compte des horaires du tribunal et des avocats. Il devrait se terminer le 21 novembre.

Owen a quitté Hong Kong après que le département de l’immigration a refusé sa prolongation de visa alors que les autorités attendaient toujours la décision de Pékin, a déclaré l’avocat de Lai.

Lai est accusé d’avoir conspiré avec d’autres dans des activités hostiles contre Hong Kong ou la Chine, comme l’appel à des sanctions. Il fait également face à une accusation de collusion avec des forces étrangères pour mettre en danger la sécurité nationale, et à une accusation distincte de sédition en vertu d’une loi de l’époque coloniale qui est de plus en plus utilisée pour écraser la dissidence.

Il a été condamné samedi à cinq ans et neuf mois de prison pour fraude, après avoir purgé une peine de 20 mois de prison pour son rôle dans des rassemblements non autorisés.

Le porte-parole du département d’État américain, Ned Price, a condamné la dernière condamnation dimanche sur Twitter, appelant les autorités chinoises à respecter la liberté d’expression de Hong Kong, y compris pour la presse.

En réponse, le gouvernement de Hong Kong a déclaré que la déclaration était une ingérence politique dans le système judiciaire de la ville, ajoutant que l’affaire de fraude n’avait rien à voir avec la liberté de presse ou d’expression.

Pendant ce temps, l’ancien rédacteur en chef de Stand News, Chung Pui-kuen, qui a été accusé de complot en vue de publier des documents séditieux, a obtenu une caution mardi lors d’une audience distincte après avoir été détenu pendant près d’un an. Le Stand News, aujourd’hui fermé, a été l’un des derniers médias d’information de la ville à avoir ouvertement critiqué le gouvernement après la fermeture d’Apple Daily.

Chung et son ancien collègue Patrick Lam ont été inculpés en vertu d’une loi sur la sédition de l’époque coloniale qui a été de plus en plus utilisée pour faire taire les voix critiques dans la ville. Lam a été libéré sous caution le mois dernier.

Hong Kong a perdu plus de 60 places pour se situer à la 148e place du Classement mondial de la liberté de la presse de Reporters sans frontières publié en mai. L’organisme mondial de surveillance des médias a cité la fermeture des deux points de vente dans sa note.

Kanis Leung, Associated Press