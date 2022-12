Le procès de Proud Boys est sur le point de s’ouvrir, se concentrant sur le rôle dans la violence du 6 janvier

M. Tarrio n’était pas au Capitole le 6 janvier, après avoir été expulsé de Washington par un juge local après son retour dans la ville deux jours plus tôt et a été arrêté pour l’incident de la bannière brûlée et pour avoir transporté deux chargeurs d’armes à feu de grande capacité. .

Mais les procureurs prévoient de faire valoir au jury que trois de ses coaccusés – Joseph Biggs d’Ormond Beach, en Floride ; Ethan Nordean d’Auburn, Washington ; et Zachary Rehl de Philadelphie – ont pris les devants sur le terrain ce jour-là. Un quatrième co-accusé – Dominic Pezzola de Rochester, NY – est surtout connu pour avoir brisé l’une des premières fenêtres du Capitole avec un bouclier anti-émeute de la police volé.

Dans le cadre du dossier du gouvernement, les jurés sont également susceptibles d’entendre plusieurs anciens Proud Boys qui ont depuis plaidé coupable, dont deux de Caroline du Nord : M. Bertino et Charles Donohoe. Le gouvernement pourrait également chercher à présenter des preuves d’un document intitulé “Retours de 1776” qui a été remis à M. Tarrio par l’une de ses petites amies et a détaillé un plan pour surveiller et prendre d’assaut plusieurs bâtiments gouvernementaux autour du Capitole le 6 janvier.

Des documents judiciaires récents suggèrent que les avocats des Proud Boys ont l’intention de monter une défense solide. Faisant écho aux avocats dans l’affaire Oath Keepers, leur argument central sera d’affirmer que même si les accusés ont violé le bâtiment du Capitole, ils n’ont en aucun cas planifié l’attaque qui a atteint le niveau d’un complot séditieux.

En effet, les avocats ont affirmé dans des documents judiciaires que de nombreux témoins du gouvernement avaient fourni des déclarations aux procureurs contredisant l’affirmation selon laquelle les Proud Boys avaient un plan quelconque pour attaquer le Capitole. Les avocats ont également soutenu que le FBI avait jusqu’à huit informateurs dans le groupe avant le 6 janvier et qu’aucun d’entre eux n’a signalé son intention de prendre d’assaut le bâtiment, soulevant des questions, comme l’a écrit un avocat, à savoir “si un Proud Boy plan de complot » pour commettre une sédition « a jamais existé ou aurait pu exister ».

D’une manière plus générale, la défense cherchera à persuader le jury que les Proud Boys ne sont pas des bagarreurs racistes, comme ils sont souvent dépeints par les médias, mais plutôt comme ce que le fondateur du groupe, Gavin McInnes, les a longtemps décrits comme : un club de beuveries pour hommes patriotiques. À un moment donné, les avocats avaient pensé qu’ils pourraient appeler M. McInnes comme témoin de la défense, mais cela reste flou.

Pourtant, le jury aura probablement un aperçu de la culture Proud Boys alors que les avocats racontent comment des dizaines de membres du groupe sont descendus à Washington pour soutenir M. Trump le 6 janvier, certains des dirigeants emménageant dans un appartement de location Airbnb près de Quartier chinois.