Le procès de Parkland révèle la profondeur du chagrin des familles

Le nerf radial de Benjamin Wikander a été tellement endommagé qu’il doit encore porter une attelle de bras. Maddy Wilford a du mal à respirer avec son poumon droit. Sam Fuentes souffre de douleurs chroniques et de spasmes dans les jambes et n’a plus la même amplitude de mouvement qu’auparavant.

Mais la salle d’audience était peut-être plus sombre car les parents, les frères et sœurs, les grands-parents et les amis avaient du mal à rester calmes en se souvenant de leurs proches et en décrivant la vie sans eux. Ils cherchaient fréquemment des mouchoirs. Un huissier leur offrit de l’eau.

“Je peux le faire”, a déclaré Tori Gonzalez, la petite amie de Joaquin Oliver, en respirant profondément à la barre des témoins. Une jurée a pleuré lorsqu’elle a appelé Joaquin son âme sœur.

“J’ai perdu l’innocence”, a-t-elle déclaré à propos de la fusillade. « J’ai perdu la pureté. J’ai perdu les lettres d’amour qu’il écrivait pour moi dans ce cours d’écriture créative de quatrième période.