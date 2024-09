Le procès de Nintendo pourrait entraîner la refonte ou la suppression de Palworld et constitue un investissement dans la « peur tacite », déclare l’avocat : « Ne nous contrariez pas et nous ne vous le ferons pas »

Le procès en brevet de Nintendo contre Palworld a été interprété différemment par un certain nombre d’experts juridiques et industriels, certains s’attendant à ce que la bataille juridique qui s’ensuit soit longue certains soutiennent que Nintendo ne ferait rien à moins d’être sûr il pourrait gagner devant le tribunal, et d’autres pensent que cela pourrait être exagéré pour l’équipe juridique bien connue de l’entreprise.

Haley MacLean, avocate chez Loi Voyer qui se spécialise dans les jeux vidéo, dit qu’il est actuellement difficile de prédire les effets du procès puisque nous ne connaissons même pas les brevets en question, bien que il y a de bonnes spéculations selon lesquelles un brevet lié à Pokeball est dans le mix mais elle voit de la place pour des résultats tels que des remaniements des mécanismes de Palworld et le retrait temporaire ou permanent du jeu de survie des magasins.

En parlant avec GamesRadar+, MacLean décortique la déclaration laconique de Nintendo révélant le procès. « Pour le Japon (et beaucoup d’autres juridictions aussi), la violation de brevet est l’exploitation commerciale non autorisée d’un tiers d’un [claimed] « L’invention est une invention », explique-t-elle. « L’étendue de ce qui est protégé par le(s) brevet(s) détermine la question de savoir si un acte constitue une contrefaçon par rapport à cette étendue. Il y a à la fois une contrefaçon directe et une contrefaçon indirecte. Sans trop compliquer les choses, Nintendo doit prouver que les actions commerciales de Pocketpair ont violé son(ses) brevet(s) et qu’elle n’a pas donné son consentement pour le faire ».

« Le Japon a peut-être plus de jurisprudence que les États-Unis, par exemple, qui indique le succès d’une constatation de contrefaçon pour les brevets spécifiques que Nintendo exploite », ajoute-t-elle. « Ils ont peut-être même remporté des procès antérieurs pour contrefaçon sur les brevets qu’ils ont l’intention d’utiliser contre Pocketpair devant les tribunaux japonais dans le passé. » Elle cite le procès réussi de Nintendo contre la société japonaise Colopl en 2017, qui était basé sur six brevets distincts. Nous ne savons pas encore si l’un de ces mêmes brevets est impliqué dans ce procès Palworld, mais le précédent fondamental est là.

(Crédit image : Pocketpair)

Nintendo affirme que Palworld enfreint également « de multiples » brevets, et MacLean souligne que la société possède « des dizaines et des dizaines de brevets non seulement sur les mécanismes du jeu, mais aussi sur les fonctionnalités du menu du jeu, de l’écran tactile, de la manette, de la console » et plus encore. Si Nintendo parvient à prouver que Palworld utilise ses idées sans son consentement, Pocketpair pourrait se retrouver confronté à une série de changements, de pénalités ou d’autres exigences. Pour rappel, le message initial de Nintendo se lit comme suit :

« La plainte vise à obtenir une injonction contre les défendeurs et une indemnisation pour les dommages, alléguant que le jeu « Palworld » développé et vendu par les défendeurs enfreint plusieurs brevets. »

Certains experts s’attendent à ce que l’affaire soit réglée à l’amiable par une somme forfaitaire, probablement assez conséquente étant donné le succès de Palworld et les poches bien remplies de Pocketpair. « Les problèmes juridiques liés aux jeux sont souvent réglés à l’amiable, mais personne ne peut prédire à quoi pourrait ressembler ce règlement et quel pourrait être son montant sans avoir accès à tous les faits en cause », explique MacLean.

Elle a plus de facilité à imaginer des résultats tels que : « (1) Pocketpair ne pouvant pas être réédité dans certaines juridictions, (2) Pocketpair devant payer des frais de licence et conservant toutes les mécaniques contrefaisantes (3) Pocketpair devant supprimer complètement les mécaniques brevetées de Palworld et relancer (4) des périodes d’injonction pendant lesquelles Palworld doit être retiré de tous les magasins pendant une période donnée, etc. » Si une telle injonction était appliquée, elle ne serait peut-être que temporaire et « pourrait ne concerner que certaines juridictions ». Mais naturellement, « Nintendo essaierait d’étendre cette injonction aussi largement que possible tandis que Pocketpair essaierait de la limiter autant que possible ».

MacLean est d’accord avec le sentiment selon lequel Le succès mondial de Palworld ainsi que ses efforts largement médiatisés en matière de multiplateforme, de multimédia et de marchandisage, auraient contribué à faire bouger les choses et à pousser Nintendo à agir. Bien que réputée pour être litigieuse, elle ne poursuivrait pas n’importe qui devant les tribunaux. « Il suffit de regarder Etsy. Des milliers et des milliers de porte-clés, de t-shirts et de figurines Pokémon ont été fabriqués sans le consentement de Nintendo, mais les frais juridiques pour envoyer une lettre à toutes ces personnes ne vaudraient probablement pas la peine financièrement pour eux. »

Pour Nintendo, cette action en justice présente également un autre avantage, ajoute MacLean. « Nintendo considérerait également ce genre d’actions comme une sorte d’investissement pour imposer une crainte tacite de représailles sur le marché à d’autres entreprises, comme si elles disaient : « Regardez ce que nous avons fait à ce type, ne nous contrariez pas et nous ne vous ferons pas la même chose ». Même si Nintendo n’a pas l’intention de faire valoir ces brevets à nouveau, la peur serait toujours là pour dissuader d’autres entreprises. »