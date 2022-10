Le procès de Neymar s’ouvre à Barcelone avant la Coupe du monde

À à peine un mois de la Coupe du monde, la superstar brésilienne Neymar est jugée lundi en Espagne pour des irrégularités présumées lors de son transfert à Barcelone il y a près de dix ans.

Le procès, qui doit s’ouvrir à 10h00 (08h00 GMT) au tribunal provincial de Barcelone, est l’aboutissement d’une saga judiciaire de plusieurs années sur son transfert en 2013 du club brésilien de Santos.

Neymar est l’un des neuf accusés jugés pour corruption, parmi lesquels ses parents et leur société N&N, qui gère ses affaires.

Tous trois font face à des accusations de corruption commerciale.

Les enquêteurs ont commencé à enquêter sur le transfert après une plainte déposée en 2015 par DIS, une société brésilienne qui détenait 40% des droits sportifs du joueur lorsqu’il était à Santos.

Barcelone a déclaré que le transfert avait coûté 57,1 millions d’euros, mais les procureurs estiment qu’il s’agissait d’au moins 83 millions d’euros.

Le club a déclaré avoir versé 40 millions d’euros à N&N et 17,1 millions à Santos, dont 6,8 millions à DIS.

Mais DIS allègue que Neymar, Barcelone et le club brésilien se sont entendus pour masquer le véritable coût de l’accord.

Parmi les autres accusés figurent deux anciens présidents du Barca, Sandro Rosell et Josep Maria Bartomeu, et l’ancien patron de Santos, Odilio Rodrigues Filho.

– ‘Complicité de fraude’ –

Neymar, désormais avec le Paris Saint-Germain, est attendu au tribunal le premier jour, bien que cela n’ait pas été officiellement confirmé.

Il témoignera soit le 21 octobre, soit le 28 octobre, mais on ne sait pas s’il devra être physiquement présent. Le procès doit se terminer le 31 octobre.

S’il est reconnu coupable, il risque deux ans de prison et une amende de 10 millions d’euros (9,7 millions de dollars).

Le président du Real Madrid, Florentino Perez, prendra la parole mardi par vidéoconférence pour expliquer comment un accord de pré-contrat secret de 2011 entre le Barça et Neymar a influencé le marché.

“Neymar Junior, avec la complicité de ses parents et du FC Barcelone et de ses dirigeants à l’époque, et du Santos FC par la suite, a escroqué le DIS de ses intérêts financiers légitimes”, a déclaré jeudi l’avocat du DIS, Paulo Nasser.

DIS cherche à récupérer 35 millions d’euros.

– Prêt pour la Coupe du monde –

Les avocats de Neymar insistent sur l’innocence de leur client, affirmant que les 40 millions d’euros étaient une “prime légale à la signature, ce qui est normal sur le marché des transferts de football”.

Le footballeur connaît l’une de ses meilleures saisons depuis qu’il a rejoint le PSG après un transfert record du monde de 222 millions d’euros en 2017.

Il a marqué le seul but de la victoire 1-0 de dimanche sur son rival acharné de Marseille au Parc des Princes à Paris. Neymar a neuf buts et sept passes décisives en 11 matches de Ligue 1.

Mais ses relations avec la superstar internationale française Kylian Mbappe semblent tendues, le joueur de 23 ans exigeant apparemment que le PSG vende le Brésilien.

Neymar devrait également jouer un rôle clé pour le Brésil lors de la Coupe du monde au Qatar, alors que les géants sud-américains cherchent à remporter le trophée pour la première fois depuis 2002, et le sixième au total.

Il mènera la Selecao dans son match d’ouverture du Groupe G contre la Serbie le 24 novembre.

