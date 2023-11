Le procès de New Mexico St allègue que des armes à feu sont souvent présentes dans les vestiaires

Deux anciens joueurs de basket-ball de l’État du Nouveau-Mexique et un étudiant-entraîneur ont porté plainte lundi, affirmant que leurs coéquipiers apportaient fréquemment des armes à feu dans les vestiaires où ils agressaient sexuellement des joueurs afin de garantir que tous les membres de l’équipe restaient “humbles”. Kyle Feit, accompagné d’un son coéquipier et directeur étudiant qui ne voulait pas que son nom soit utilisé, a intenté une action en justice devant le tribunal de district de Las Cruces, au Nouveau-Mexique, contre l’école, son directeur sportif, Mario Moccia, et d’anciens entraîneurs et joueurs. Tous sauf Moccia ont été licenciés ou partis la saison dernière ; Moccia a reçu une prolongation de contrat et une augmentation. Le procès a été déposé le même jour que l’ouverture de la saison 2023-24 des Aggies, au Kentucky. Le dernier : la couverture sportive de KOAT 7 SportsFeit a révélé son nom, selon le procès, parce que « son intérêt Le fait que le fait de s’exprimer et de demander des comptes à tous les accusés l’emporte sur son désir de protéger ses intérêts personnels en matière de vie privée. L’école a été réglée plus tôt cette année avec les anciens joueurs Shak Odunewu et Deuce Benjamin, ainsi que le père de Benjamin, pour un montant total de 8 millions de dollars. Le nouveau procès affirme qu’en plus d’avoir été agressé de la même manière que Benjamin et Odunewu, les armes à feu étaient une pratique courante. présence dans les vestiaires et ailleurs sur le campus et lors des déplacements des équipes. Le procès décrit Feit comme ayant des armes pointées sur lui depuis les vitres de sa voiture à trois reprises alors qu’il traversait le campus. Les armes à feu ne sont pas autorisées sur le campus de l’État du Nouveau-Mexique, ni lors de voyages impliquant des activités scolaires. L’application de cette règle par l’école a fait l’objet d’une surveillance accrue lorsque l’ancien joueur Mike Peake a abattu un étudiant de l’Université du Nouveau-Mexique alors que l’équipe était en road trip à Albuquerque. Peake n’a pas été accusé d’un crime car la vidéo montrait qu’il agissait en état de légitime défense. Suivez-nous sur les réseaux sociaux : Facebook | Twitter | Instagram | YouTubeAprès la fusillade de Peake, selon le procès, “la présence d’armes (au sein de l’équipe) est devenue encore plus réelle et menaçante. (Feit) savait que ses coéquipiers craignaient des représailles pour la fusillade et l’atmosphère était très tendue”. dit Feit, qui jouait auparavant dans l’État de l’Arizona et figurait dans certains documents promotionnels de début de saison de l’État du Nouveau-Mexique en 2022, était sur le point de quitter l’équipe avant que les administrateurs n’annulent brusquement la saison en février. Le procès indique que Feit a reçu un diagnostic de post – trouble de stress traumatique alors qu’il était dans l’État du Nouveau-Mexique. Il a quitté le campus et a signé plus tôt cette année avec une équipe professionnelle en Israël. Depuis, il est rentré chez lui en raison de la guerre dans la région. « Son syndrome de stress post-traumatique a été déclenché par la guerre en Israël, ce qui l’a amené à vivre dans une peur constante et à aggraver son état », indique le procès. Le porte-parole de l’État du Nouveau-Mexique, Justin Bannister, a déclaré que l’école ne commente pas le litige en cours. Le procès a été déposé moins d’une semaine après la révélation selon laquelle les trois mêmes joueurs nommés dans le procès ont été reconnus responsables d’inconduite sexuelle, selon une enquête Titre IX menée par l’école. Sun-News a rapporté que l’enquête avait déterminé que les joueurs, afin de s’assurer que leurs coéquipiers restaient « humbles », exigeaient que d’autres joueurs baissent leur pantalon et exposent leurs organes génitaux, tout en saisissant parfois les organes génitaux de ces joueurs. Le procès allègue que les joueurs ont fait des choses similaires à eux. “Il est devenu difficile pour Kyle Feit de se concentrer sur le basket-ball et il avait l’impression de perdre son amour pour ce sport”, indique le procès. “Aller à la salle de sport a toujours été un endroit sûr et positif, et ce n’est plus le cas. Son jeu en a souffert, tout comme son bien-être.” Restez informé des dernières mises à jour sportives avec l’application KOAT. Vous pouvez le télécharger ici.

Deux anciens basketteurs de l'État du Nouveau-Mexique et un étudiant manager ont porté plainte lundi, affirmant que leurs coéquipiers apportaient fréquemment des armes dans les vestiaires où ils agressaient sexuellement des joueurs afin de garantir que tous les membres de l'équipe restaient "humbles". Kyle Feit, ainsi qu'un coéquipier et un responsable étudiant qui ne voulaient pas que leurs noms soient utilisés, ont intenté une action en justice devant le tribunal de district de Las Cruces, au Nouveau-Mexique, contre l'école, son directeur sportif, Mario Moccia, et d'anciens entraîneurs et joueurs. Tous sauf Moccia ont été licenciés ou partis la saison dernière ; Moccia a reçu une prolongation de contrat et une augmentation. Le procès a été déposé le même jour que l'ouverture de la saison 2023-24 des Aggies, au Kentucky. Feit a révélé son nom, selon le procès, parce que "son intérêt à s'exprimer et à demander des comptes à tous les accusés l'emporte sur son désir de protéger ses intérêts personnels en matière de vie privée". Certaines des allégations – selon lesquelles des joueurs agresseraient sexuellement leurs coéquipiers après les avoir forcés à baisser leur pantalon – étaient similaires à celles formulées dans le cadre d'un procès que l'école avait réglé plus tôt cette année avec les anciens joueurs Shak Odunewu et Deuce Benjamin, ainsi que le père de Benjamin, pour un montant totalisant 8 millions de dollars. Le nouveau procès affirme qu'en plus d'avoir été agressés de la même manière que Benjamin et Odunewu, les armes à feu étaient régulièrement présentes dans les vestiaires et ailleurs sur le campus et lors des déplacements de l'équipe. Le procès décrit Feit comme ayant des armes pointées sur lui depuis l'intérieur des vitres de la voiture à trois reprises alors qu'il traversait le campus. Les armes à feu ne sont pas autorisées sur le campus de l'État du Nouveau-Mexique, ni lors des déplacements impliquant des activités scolaires. L'application de cette règle par l'école a fait l'objet d'une surveillance accrue lorsque l'ancien joueur Mike Peake a abattu un étudiant de l'Université du Nouveau-Mexique alors que l'équipe était en road trip à Albuquerque. Peake n'a pas été accusé d'un crime car la vidéo montrait qu'il agissait en état de légitime défense. Après la fusillade de Peake, selon le procès, "la présence d'armes (au sein de l'équipe) est devenue encore plus réelle et menaçante. (Feit) savait que ses coéquipiers craignaient des représailles pour la fusillade et l'atmosphère était très tendue". Le procès indique que Feit, qui a déjà joué à l'Arizona State et figurait dans certains supports promotionnels de début de saison de l'État du Nouveau-Mexique en 2022, était sur le point de quitter l'équipe avant que les administrateurs n'annulent brusquement la saison en février. Le procès indique que Feit a reçu un diagnostic de trouble de stress post-traumatique alors qu'il se trouvait dans l'État du Nouveau-Mexique. Il a quitté le campus et a signé plus tôt cette année avec une équipe professionnelle en Israël. Depuis, il est rentré chez lui en raison de la guerre dans la région. "Son syndrome de stress post-traumatique a été déclenché par la guerre en Israël, ce qui l'a amené à vivre dans une peur constante et à aggraver son état", indique le procès. Le porte-parole de l'État du Nouveau-Mexique, Justin Bannister, a déclaré que l'école ne commentait pas les litiges en cours. Le procès a été intenté moins d'une semaine après la révélation selon laquelle les trois mêmes joueurs nommés dans le procès avaient été reconnus responsables d'inconduite sexuelle, selon une enquête Title IX menée par l'école. Le Las Cruces Sun-News a rapporté que l'enquête avait déterminé que les joueurs, afin de s'assurer que leurs coéquipiers restaient « humbles », exigeaient que d'autres joueurs baissent leur pantalon et exposent leurs organes génitaux, tout en saisissant parfois les organes génitaux de ces joueurs. Les trois plaignants allèguent que les joueurs ont fait des choses similaires à eux. "Il est devenu difficile pour Kyle Feit de se concentrer sur le basket-ball et il avait l'impression de perdre son amour pour ce sport", indique le procès. "Aller à la salle de sport a toujours été un endroit sûr et positif, et ce n'est plus le cas. Son jeu en a souffert, tout comme son bien-être."