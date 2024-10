Le procès de Mark Robinson pour commentaires pornographiques racistes montre qu’il est fasciste

Le lieutenant-gouverneur de Caroline du Nord, Mark Robinson, a finalement répondu aux accusations portées contre lui pour irrégularités sauvages mardi matin, des semaines après qu’un reportage explosif de CNN a révélé que le politicien de MAGA avait fait une série de commentaires inquiétants sur un forum de messagerie pornographique avant son incursion en politique.

La brève conférence de presse, peu fréquentée, mettait uniquement en vedette Robinson et son avocat, Jesse Binnall. Le républicain extravagant a annoncé son intention de poursuivre le média « de gauche » pour diffamation, réclamant 50 millions de dollars de dommages et intérêts pour « atteinte à la réputation » pour ce qu’il a décrit comme un « lynchage high-tech ».

Le rapport de CNN, publié en septembre, a révélé que Robinson aurait commenté sur des sites Web son désir de posséder des esclaves, de regarder dans les vestiaires des femmes et d’apprécier du porno transgenre. Le point de vente a lié le compte à Robinson via une « litanie » de détails biographiques communs et une adresse e-mail partagée. Il a également utilisé son nom complet sur son compte de site. La révélation a vu un exode rapide et massif du personnel de campagne de Robinson après que celui-ci ait refusé plusieurs offres de spécialistes informatiques pour l’aider à enquêter sur l’origine des commentaires.

Dans une tentative d’effacer l’impact de la surprise du début octobre, Robinson a critiqué mardi la publication du rapport comme « l’un des plus grands exemples d’ingérence politique dans l’histoire de cet État et très probablement dans l’histoire de cette nation ». Binnall, qui a travaillé pour Donald Trump pendant plusieurs années et aidé à pousser la conspiration électorale de l’ancien président de 2020, a fait valoir que CNN avait violé les « normes journalistiques » et « interféré avec cette élection ».

Le cas du candidat républicain au poste de gouverneur nécessitera, bien sûr, la preuve que le rapport a matériellement porté atteinte à sa réputation, qui était déjà considérée comme assez extrême en raison de l’ouverture de Robinson sur ses autres convictions, notamment le fait qu’il ne pensait pas que les écoles seraient « abattues ». » s’ils imposaient l’enseignement de la Bible en classe et que certaines personnes « avaient juste besoin d’être tuées ! »

Robinson a également partagé en ligne une foule d’autres positions troublantes, y compris des messages dans lesquels il minimisé le horreurs de l’Holocauste, a affirmé qu’un « marxiste satanique » avait réalisé le film Panthère noire pour retirer des « shekels » au public noir, a comparé les femmes qui se faisaient avorter à meurtrierset a ridiculisé les homosexuels en les qualifiant de « saletés » et de «asticots.» Robinson a également exprimé des opinions archaïques sur le rôle des femmes dans la société, déclarant en 2022 à une église de la région de Charlotte que les chrétiens sont «appelé à être dirigé par des hommes.»

Mais le duo dynamique composé de Robinson et de son avocat n’a pas eu de réponse intelligente quant aux raisons pour lesquelles le parti l’avait apparemment abandonné à la lumière de la dernière série d’accusations.

Si vos preuves sont si bonnes, alors pourquoi les autres Républicains ne vous soutiennent-ils pas ? Vous êtes seul », a demandé un journaliste.

« Nous sommes aux côtés des électeurs – ou plutôt, le gouverneur Robinson est aux côtés des électeurs de Caroline du Nord », a déclaré Binnall. « Nous allons faire valoir notre cause devant le tribunal. Cette affaire est devant un jury.