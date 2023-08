Le procès de Lucy Letby jonché de récits d’elle infligeant une douleur inimaginable aux victimes

C’était le cri incessant du bébé qui hanterait à jamais l’infirmière qui s’occupait d’elle.

« Il n’y a pas eu d’arrêt ni de départ, pas de fluctuation », a déclaré Ashleigh Hudson au jury du Manchester Crown. Tribunal.

L’infirmière tueuse Lucy Letby a infligé « une détresse et une terreur extrêmes » à ses petites victimes Crédit : La Méga Agence

« C’était un cri très fort et incessant – le genre de cri que je n’avais jamais ressenti auparavant ».

La souffrance de bébé I était loin d’être isolée. Le procès de 10 mois de Letby a été jonché de récits d’elle infligeant une douleur inimaginable à ses petites victimes.

Une petite fille d’un jour a souffert de ce qu’un pédiatre expert a décrit comme « une détresse et une terreur extrêmes »: après avoir reçu une injection d’une simple cuillerée d’air.

À une autre occasion, un petit garçon de six jours a saigné si abondamment – ​​et de manière si inhabituelle – qu’un greffier a dû s’absenter du travail pour se remettre du traumatisme.

Un petit garçon de deux semaines a crié pendant une demi-heure après une autre attaque sadique de Letby.

L’un des médecins qui ont témoigné à son sujet s’est renversé sur sa chaise alors qu’elle relisait ses notes médicales et a revu le mot «crier».

Elle l’a fait parce que bébés la taille de sa main ne crie tout simplement pas.

Comme l’expert médical Sandie Bohin l’a dit au tribunal : « Je n’ai jamais observé un nouveau-né prématuré crier ».

Une grande partie du procès a été remplie d’un examen microscopique de notes médicales remplies de jargon que même les avocats ont parfois eu du mal à comprendre.

Des centaines de documents, schémas et images radiographiques ont été affichés sur les écrans de télévision installés dans la cour 7 du tribunal de la Couronne de Manchester et les annexes à proximité et à Chester.

Nick Johnson KC, poursuivant, a semblé suivre une stratégie délibérée consistant à éliminer autant d’émotion que possible de l’affaire – plutôt que de permettre au jury de se sentir pleinement horreur des crimes de Letby.

Conformément à cela, le nombre de parents témoignant en direct au jury a été réduit au strict minimum.

La plupart de leurs contributions ont pris la forme de déclarations lues par des avocats juniors.

Des médecins et des infirmières ont témoigné devant le tribunal alors qu’ils racontaient douloureusement la mort des jeunes victimes Crédit : PA

Quand c’était au tour des médecins et des infirmières de témoigner, ils étaient eux aussi tenus de discuter de telle aspiration ou de telle aspiration, de tel taux de sucre dans le sang ou de tel taux de sucre.

Souvent, les effondrements profondément déchirants de petits nouveau-nés ont reçu le terme médical fade de « désaturations ».

Mais de temps en temps, il y avait un aperçu terrifiant de la horreur infligée par Letby jour après jour – tout cela fait furtivement, mais à la vue de collègues qui estimaient qu’ils n’avaient aucune raison de la soupçonner.

Pourquoi devraient-ils? Elle était l’une d’entre elles. Ils lui faisaient confiance.

Et pourtant de plus en plus bébés mouraient ou s’effondraient d’une manière qui défiait toute explication médicale normale. À l’époque, cela ne semblait pas naturel.

Des années plus tard, dans une salle d’audience de Manchester, ils réaliseraient sans aucun doute que c’était le cas.

Un incident en particulier a montré à quel point la peur et la confusion qu’elle avait semées même parmi ses collègues.

Baby O, un triplé, s’était inexplicablement effondré et était mort un jour.

Vingt-quatre heures plus tard, son frère identique, Baby P, a fait de même.

D’ici là un expert transport équipe d’un autre hôpital est arrivé.

Ils étaient censés récupérer Baby P. Mais quand il est mort, le père des bébés a supplié l’équipe de prendre son fils survivant à la place.

Étonnamment, une pédiatre s’est jointe à lui pour implorer le chef de l’équipe de prendre le bébé – car elle savait à ce moment-là que malgré ses propres compétences incontestables, elle était impuissante face au « danger mortel » posé par Letby.

« Même si je n’ai pas supplié », a-t-elle déclaré au tribunal, « dans mon cœur, je voulais juste qu’il parte aussi parce que je savais que c’était la seule façon dont il allait vivre ».

Heureusement, ce bébé a survécu au tueur et a maintenant sept ans.

Letby, 33 ans, a même trahi le médecin marié dont elle était amoureuse.

Le Dr A, qui a obtenu l’anonymat du tribunal, est resté avec elle jusqu’au bout – inconscient du fait que la femme qu’il admirait tant était une tueuse.

À certains des moments les plus pénibles, il travaillait à ses côtés.

Lui essayant de sauver le bébé devant lui, elle essayant tout aussi fort d’étouffer la vie de l’enfant.

Les messages Facebook entre le couple révèlent à quel point elle l’a trompé.

Il a loué à plusieurs reprises ses capacités d’infirmière, lui disant à quel point il était «fier» de la façon dont elle avait géré un effondrement terminal qu’elle avait réellement causé.

Dans un message, il a écrit : « Vous êtes l’une des rares infirmières… à qui je confierais mes propres enfants ».

Letby était une narcissique qui s’est mise au centre de son propre drame dépravé Crédit : Reuters

Même sans les soupçons du soi-disant gang des quatre, il y avait des moments où Letby était presque grondé.

Huit jours après le meurtre de Baby D, l’une de ses meilleures amies de l’unité, l’infirmière A, a déclaré dans un message WhatsApp : « Il y a quelque chose d’étrange cette nuit-là et les 3 autres qui sont allées si soudainement ».

Letby a répondu: « Qu’est-ce que tu veux dire? »

L’infirmière A a alors dit : « C’est étrange que nous en ayons perdu 3 et dans des circonstances différentes… »

Son observation montre qu’elle était sur la bonne voie. Mais n’ayant plus rien à faire, elle s’est retirée et le moment a été perdu

« Ignore-moi », écrit-elle dans son suivant message. « Je spécule ».

Ce qu’elle ne savait pas, c’est que la femme en qui elle avait confiance et qu’elle avait autrefois encadrée « jouait à Dieu » avec des nouveau-nés assez petits pour tenir dans la paume de sa main.

Et qu’elle, comme ses collègues, était un acteur involontaire dans le spectacle macabre que Letby chorégraphiait pour son propre plaisir privé.

Twisted Letby a été photographiée en train de sourire lors d’un week-end de poule au milieu de sa tuerie Crédit:

En octobre 2015, par exemple, un Letby souriant a rejoint des amis de l’unité pour le week-end de poule de l’assistante maternelle Jennifer Jones-Key.

Mais lors de son tout premier quart de travail, elle a réclamé la vie d’un autre bébé et a ensuite utilisé la nouvelle mariée comme couverture pour un meurtre dont elle n’avait aucune idée.

À une autre occasion, le tueur a aidé à fabriquer une bannière pour célébrer le 100e jour de la vie d’une petite fille – et a ensuite fait le premier d’une série d’attentats à sa vie.

Tragiquement, même certains des bébés qui ont survécu aux attaques de Letby passeront le reste de leur vie à nécessiter des soins 24 heures sur 24.

L’accusation a suggéré que Letby avait en quelque sorte un frisson de tuer.

Dans son esprit, c’était un plus si elle pouvait « aider » les parents endeuillés en leur préparant une boîte à souvenirs.

Elle a pris une photo de deux jumeaux morts allongés côte à côte dans un panier de Moïse et a écrit une carte de condoléances pour un autre bébé à temps pour le funérailles.

Comme Harold Shipman, le médecin généraliste de Hyde qui s’en prenait à des centaines de ses patients adultes, Letby est un narcissique.

Pendant cette année terrible, elle s’est mise au centre d’un drame cruel et dépravé.

Et quand elle a finalement été traduite en justice, elle n’a pas pu invoquer une seule larme pour ses petites victimes.

Celles-ci étaient toutes réservées à une seule personne et à une seule personne – la femme allongée désemparée dans une cellule sous la cour 7. Lucy Letby.