Le procès de l’organisation Trump envisage un verdict capital

Le juré suppléant a conclu qu’Allen H. Weisselberg, qui était le principal architecte du projet alors qu’il était directeur financier de l’entreprise, n’avait pas agi uniquement pour s’enrichir, mais que ses actions étaient également destinées à bénéficier à l’organisation Trump. En vertu de la loi de New York, l’accusation devait prouver que M. Weisselberg n’avait pas agi uniquement dans son propre intérêt.

La femme a déclaré qu’elle avait parlé avec ses collègues suppléants après leur licenciement et qu’ils partageaient son point de vue. Elle a noté que, comme elle, ils étaient plus jeunes que les autres jurés et auraient peut-être été plus susceptibles de voir les choses de la même manière.

Mais elle a déclaré que les arguments de l’équipe de défense ne l’avaient pas convaincue de l’innocence de la société. En fait, elle a dit qu’elle trouvait que le style de la défense était intimidant et, parfois, inapproprié.

Le refrain de la défense, “Weisselberg l’a fait pour Weisselberg”, n’était pas convaincant, a déclaré le juré suppléant. Au lieu de cela, elle a convenu avec l’accusation que le stratagème était compliqué et ne pouvait pas être résumé en une seule phrase.

Elle et les autres suppléants ont été informés après avoir été renvoyés chez eux qu’ils pouvaient discuter librement de l’affaire et du procès avec le public pour la première fois.