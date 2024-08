Le procès de l’ex-politicien accusé d’avoir tué un journaliste d’investigation à Las Vegas a pris fin

LAS VEGAS — Un jury qui a entendu un ancien politicien démocrate de la région de Las Vegas insister sur le fait que les preuves, y compris l’ADN le liant au meurtre d’un journaliste d’investigation, étaient entachées, implantées ou erronées – et qu’il était la victime d’une conspiration massive – entendra les plaidoiries finales du procès lundi.

Robert Telles ne reviendra pas à la barre des témoins avant que le jury, composé de sept hommes et de sept femmes, ne soit réduit à 12. Ils devront décider s’ils croient tous que Telles a poignardé, tailladé et assassiné Jeff German, journaliste de longue date du Las Vegas Review-Journal. Deux d’entre eux seront désignés comme suppléants.

« Je ne suis pas fou. Je n’essaie pas d’éviter mes responsabilités », a déclaré Telles vendredi pour mettre un terme à son deuxième et dernier témoignage avant que l’accusation et la défense ne terminent leur plaidoirie. « Je n’ai pas tué M. German et je suis innocent. »

Telles est accusé d’avoir comploté pour tuer German, 69 ans, un journaliste respecté qui a passé 44 ans de couverture du crime, des tribunaux et de la corruption à Las Vegas, après que German ait écrit plusieurs articles pour le Las Vegas Review-Journal sur un bureau du comté en ébullition sous la direction de Telles.

Ces articles incluaient des allégations selon lesquelles Telles aurait eu une relation amoureuse avec une employée, ce que Telles a admis pour la première fois jeudi être vrai. German travaillait sur un autre rapport sur cette relation lorsqu’il a été tué.

Telles, 47 ans, est un avocat qui pratiquait le droit civil avant d’être élu en 2018. Sa licence d’avocat a été suspendue après son arrestation plusieurs jours après le meurtre de German. Il a perdu sa candidature aux primaires démocrates de 2022 pour un second mandat électif et a par la suite tourné en dérision German et le Review-Journal sur les réseaux sociaux.

« Je n’étais pas content de ces articles », a déclaré Telles au procureur Christopher Hamner, en faisant référence aux articles. « Je ne pense pas que je l’aie jamais détesté », a-t-il dit à propos de German.

Telles risque la prison à vie s’il est reconnu coupable.

Les jurés ont été attentifs tout au long du procès, observant Telles à la barre pendant deux jours. Il parlait doucement, disait avoir attendu deux ans en prison pour raconter son histoire, se déplaçait sur son siège, posait son menton sur une main puis sur l’autre, et parlait d’un sujet à l’autre et d’un déni à l’autre de manière hésitante.

Il a cité des collègues de bureau, des agents immobiliers et des propriétaires d’entreprises qu’il accuse d’avoir « piégé » le meurtre de German. Il a déclaré qu’il s’agissait de représailles à son effort de croisade pour éradiquer la corruption qu’il considérait comme un administrateur élu du bureau du comté qui gère les affaires de successions et de successions non réclamées.

Telles s’est adressé directement au jury au moyen d’une méthode narrative qui a soulagé l’avocat de la défense Robert Draskovich de la responsabilité de le guider dans le format habituel de questions-réponses.

« Je ne suis pas le genre de personne qui pourrait brutalement assassiner un autre homme, a déclaré Telles vendredi, puis aller à la salle de sport et ensuite aller chercher mes enfants. Je ne peux pas m’imaginer être ce genre de personne. »

L’endroit où se trouvait Telles au moment où German a été tué est resté au centre des préoccupations pendant deux semaines, alors que les procureurs Pamela Weckerly et Hamner ont présenté 28 témoins et des centaines de pages de photos, de rapports de police et de vidéos.

Le témoignage clé de vendredi portait sur un message texte de sa femme demandant « Où es-tu ? » que Hamner a cité à la fin de la journée de jeudi. Il a été retrouvé sur une photo de la montre Apple de la femme de Telles prise par la police, indiquant une heure d’environ 10 h 30 le 2 septembre 2022, à peu près au moment où les preuves montraient que German avait été tué.

Hamner avait suggéré que le message avait peut-être été supprimé du téléphone de Telles. Mais vendredi, Matthew Hovanec, superviseur de la police scientifique numérique de Las Vegas, a déclaré qu’il n’y avait aucun moyen de déterminer si le message avait été supprimé.

Telles et cinq autres personnes ont témoigné pour la défense au cours du procès. Aucun membre de la famille Telles n’a été appelé à la barre ou identifié dans la salle d’audience.

L’un des témoins était un analyste judiciaire de données de téléphones portables. Un autre, un psychologue judiciaire, a témoigné que les coupures auto-infligées aux poignets de Telles lorsqu’il a été retrouvé dans une baignoire à la maison et arrêté par la police ne devraient pas être interprétées comme un signe de culpabilité. Il s’agissait peut-être d’une tentative d’attirer la sympathie, a-t-il déclaré.

Dans la salle d’audience, une dizaine de membres de la famille allemande sont restés assis ensemble, en silence, tout au long du procès. Chaque jour, ils ont refusé de faire des commentaires.

Le meurtre a attiré l’attention de tous. German est le seul journaliste tué aux États-Unis en 2022, selon le Comité pour la protection des journalistes basé à New York. L’association à but non lucratif possède des archives de 17 travailleurs des médias tué aux États-Unis depuis 1992.

Les jurés ont appris qu’un SUV marron semblable à celui de la famille Telles avait été aperçu dans le quartier résidentiel de German à peu près au même moment où German a été mortellement poignardé dans une cour latérale de sa maison. C’était le vendredi précédant le week-end de la fête du Travail 2022.

Le conducteur du SUV a été vu portant une tenue orange vif semblable à celle portée par une personne filmée marchant vers la maison de German et se glissant dans une cour latérale.

« Cette personne attend, à l’affût, pour retrouver Jeff German », a déclaré Weckerly en montrant une vidéo lors de sa déclaration d’ouverture le 14 août. « M. German ouvre son garage, entre dans la cour latérale et est attaqué. »

Le corps de German a été retrouvé le lendemain et l’ADN de Telles a été retrouvé sous les ongles de German. Interrogé sur cet ADN, Telles a déclaré qu’il pensait qu’il avait été implanté.

Auparavant, Telles lui-même avait exprimé au jury son horreur face à la manière « horrible » dont le journaliste d’investigation de 69 ans avait été tué.

« Vous savez, l’idée que la gorge de M. German ait été tranchée et que son cœur ait été poignardé… Je ne suis pas le genre de personne qui poignarderait quelqu’un. Je n’ai pas tué M. German », a déclaré Telles. « Et c’est mon témoignage. »

Le jury a entendu parler de morceaux découpés d’un chapeau de paille et d’une chaussure de sport grise retrouvés chez Telles et qui ressemblaient à ceux portés par la personne portant la tenue orange. La chemise orange et l’arme du crime n’ont jamais été retrouvées.

Vendredi, le procureur a énuméré plusieurs personnes et entités auxquelles Telles a fait référence dans son témoignage – une société immobilière, des détectives, le procureur du comté de Clark, des analystes ADN, d’anciens collègues et d’autres – et a demandé si Telles croyait qu’ils étaient tous impliqués dans « une grande conspiration » pour assassiner German et en rejeter la responsabilité sur Telles.

« Je ne sais pas », a dit Telles, hochant la tête tandis que chacun était nommé. « Je ne peux pas l’exclure. Pouvez-vous l’exclure ? Je ne peux pas dire qui est impliqué et qui ne l’est pas. »

« En fin de compte, vous n’êtes que la victime, n’est-ce pas ? », a demandé Hamner.

« Oui », dit Telles en hochant la tête une fois de plus.