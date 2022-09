Le procès de l’attentat du 14 juillet à Nice s’ouvre devant le tribunal antiterroriste de Paris

Au cours de deux mois et demi prévus de procédure judiciaire à Paris, les survivants et les proches en deuil raconteront les horreurs infligées dans la station balnéaire de Nice, dans le sud de la France, dans la nuit du 14 juillet 2016.

PARIS – Huit personnes seront jugées lundi devant un tribunal français spécial contre le terrorisme, accusées d’avoir aidé un attaquant qui a conduit un camion sur une plage bondée le jour de la Bastille il y a six ans, tuant 86 personnes.

Des milliers d’habitants et de touristes avaient emballé la célèbre promenade de Nice sur la côte méditerranéenne ce jeudi soir d’été pour célébrer la fête nationale de la France, se promenant le long de la Promenade des Anglais avec des amis et des membres de la famille, riant et dansant sur la plage juste en dessous.