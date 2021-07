Le procès de l’ancien président sud-africain Zuma reprend alors que les habitants prennent des mesures pour empêcher davantage de violence de la part de ses partisans (VIDEO)

Le procès pour corruption a repris lundi à Pietermaritzburg. Les charges retenues contre l’ancien président découlent de l’achat en 1999 d’avions de chasse, de patrouilleurs et d’équipements militaires à cinq sociétés européennes alors qu’il était vice-président.

Zuma, 79 ans, qui a dirigé le pays de 2009 à 2018, nie les allégations portées contre lui et affirme que les poursuites sont motivées par des considérations politiques.

Le politicien chevronné s’est livré à la police le 7 juillet après avoir été condamné à 15 mois de prison pour ne pas s’être présenté dans le cadre d’une enquête pour corruption. L’arrestation de Zuma a déclenché des protestations de ses partisans, ce qui a entraîné une vague de troubles qui a fait plus de 200 morts et d’innombrables entreprises incendiées et pillées.

L’armée a été déployée pour soutenir la police au milieu de ce qui a été décrit comme la pire violence que le pays ait connue depuis la chute du régime d’apartheid au début des années 1990. Vendredi, le président Cyril Ramaphosa a condamné ceux qui ont utilisé « grief politique… pour provoquer une insurrection populaire ».

Le jour de Nelson Mandela, célébré dimanche dernier, Ramaphosa a juré de punir les émeutiers. « Ils essayaient essentiellement d’attaquer notre démocratie et de salir notre constitution », il a dit. « Nous ne devons jamais les autoriser, ne jamais permettre à quiconque de détruire notre démocratie. »

Alors que de nombreuses communautés sont encore sous le choc des troubles, les habitants ont formé des équipes de nettoyage et des groupes de surveillance de quartier pour faire face à ses conséquences, a rapporté Paul Slier de RT.

La minorité blanche afrikaner d’Alberton, une ville de 121 500 habitants, a mis en place une patrouille de bénévoles après avoir perdu confiance dans la police.

« Je pense que la police est en sous-effectif en ce moment en raison de la violence dans tout le pays », a-t-il ajouté. Le volontaire Louis van Aswegen a déclaré à RT. « C’est pourquoi nous les aidons en protégeant notre région.

Alors que certains balaient les rues sombres avec la technologie infrarouge et les lumières LED, d’autres gardent les centres commerciaux par des avant-postes de fortune et bloquent les routes avec des pierres contre d’éventuels pillards. L’objectif est d’empêcher les troubles de s’étendre aux banlieues et aux maisons des gens, ont déclaré les habitants.

Un volontaire a déclaré à RT que toute l’Afrique du Sud s’était unie contre les émeutiers. « Vous avez des Noirs, des Blancs, des Indiens, des gens de couleur – tous ensemble pour empêcher que la même chose ne se produise dans nos communautés » il a dit.