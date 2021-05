Le procès de la veuve de Kobe Bryant déclenche la réponse du comté de LA

Le comté de Los Angeles a déclaré qu’il avait pris des «mesures correctives du personnel» contre tous les employés qui avaient mal partagé des photos de la scène de la mort de Kobe Bryant l’année dernière, mais a déclaré que les photos n’avaient pas été diffusées publiquement et que la veuve de Bryant avait tort de porter plainte à ce sujet. .

Le comté a donné ce récit dans un dossier judiciaire récemment soumis en réponse au procès intenté l’année dernière par Vanessa Bryant, veuve de la légende du basket-ball. Elle poursuit le comté pour atteinte à la vie privée et a accusé quatre députés du département du shérif du comté de Los Angeles d’avoir partagé de manière inappropriée des photos des morts sur le site de l’accident mortel d’hélicoptère de Bryant en janvier 2020, dont un qui aurait montré les photos dans un bar deux jours. après l’accident.

« Le comté ne tolère pas cette présentation de photographies du site de l’accident et a pris des mesures correctives du personnel en conséquence », indique le dépôt du comté, qui emploie les députés. « Cela ne signifie pas, cependant, que le demandeur a des réclamations juridiques viables. »

Le mari et la fille de Vanessa Bryant faisaient partie des neuf morts dans l’accident. Vanessa Bryant et deux autres familles du défunt ont intenté des poursuites similaires sur les photos.

Le comté a déclaré que les photos n’avaient pas été transmises aux médias et n’avaient pas été publiées sur Internet. Selon la loi californienne, le comté a déclaré que «montrer une photographie du site de l’accident à un membre du public ne peut constituer une atteinte à la vie privée du demandeur.

«Ils n’ont pas été diffusés publiquement», a déclaré le comté. «La demanderesse a intenté ce procès parce qu’elle craint que les photographies ne soient diffusées publiquement. Il n’y a aucune base légale pour poursuivre les défendeurs pour un préjudice hypothétique. »

Vanessa Bryant n’a toujours montré aucun signe d’abandon dans ce combat et a indiqué dans des documents judiciaires qu’elle pourrait poursuivre en justice d’autres personnes impliquées dans le partage de photos du défunt après avoir examiné les rapports internes de conduite du personnel sur les lieux des pompiers du comté de Los Angeles.

Son procès déclare qu’elle cherche à punir les défendeurs adjoints et à «en faire un exemple à la communauté».

Lors d’un dépôt au tribunal la semaine dernière, son avocat a indiqué qu’il prévoyait de mener «plus de quarante dépositions, des examens médico-légaux des appareils électroniques et des comptes de stockage en nuage en possession des défendeurs et de tiers, ainsi que des rapports et dépositions d’experts».

Elle a également répondu à des demandes d’inspection des appareils électroniques et des comptes de stockage en nuage des quatre adjoints du shérif nommés dans son procès: Joey Cruz, Raul Versales, Rafael Mejia et Michael Russell.

Cruz est décrit comme un «adjoint stagiaire» dans le procès et est accusé d’avoir partagé les photos au bar de Norwalk.

« Cruz a ensuite montré des photos des restes des Bryant à un autre patron du bar et au barman du restaurant, et il est vu sur la caméra de sécurité du bar en train de zoomer sur les images tout en les montrant au barman », déclare son procès. «L’une des photos montrait le corps d’une fille, et Cruz a remarqué qu’une autre montrait les restes de Kobe Bryant. Peu de temps après avoir vu les photos, le barman s’est vanté bruyamment aux employés du restaurant et aux clients qu’il venait de voir une photo du corps de Kobe Bryant et a décrit l’image avec des détails graphiques.

Le comté a déclaré que le fondement de la poursuite de Vanessa Bryant était que les accusés avaient montré des photographies du site de l’accident «à d’autres membres du personnel du gouvernement et à un ami barman à Norwalk».

Le procès de Bryant a déclaré que Cruz « les partageait avec plusieurs personnes sans aucun but gouvernemental légitime, y compris plusieurs membres du public. »

Le comté a reconnu qu’un rapport interne contient certaines des informations détaillées sur l’incident du bar, « à savoir que le barman a généralement discuté de la vue d’une photo avec des clients du bar. »

«Les accusés nient qu’il soit entré dans le niveau de détail implicite dans les allégations», a déclaré le comté.

Le comté «exprime ses plus sincères condoléances et condoléances à la famille Bryant pour leur perte», déclare le tribunal du comté. «Cette affaire ne concerne pas cette tragédie. Il s’agit de photographies du site de l’accident.

