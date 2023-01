Le procès de la terreur s’ouvre avec des descriptions effrayantes de la scène mortelle de la piste cyclable

L’année dernière, les avocats de M. Saipov ont demandé au ministère de la Justice du président Biden de retirer la demande de peine de mort, mais le procureur général Merrick B. Garland a refusé.

Lundi, l’avocat de M. Saipov, David E. Patton, défenseur public fédéral de la ville, a pris une tournure surprenante dans sa déclaration liminaire, admettant que son client, un immigrant ouzbek, avait conduit le camion sur la piste cyclable, causant des morts et des blessures. “Ce n’était pas un accident – il l’a fait intentionnellement.” dit M. Patton.

“M. Saipov a causé des douleurs et des souffrances inimaginables », a déclaré M. Patton au jury. “Il n’y a aucune excuse pour ce qu’il a fait, et nous ne vous en proposerons pas une.”

Mais il a contesté l’affirmation du gouvernement selon laquelle M. Saipov a perpétré l’attaque afin de rejoindre l’Etat islamique, un groupe terroriste islamiste qui dominait autrefois de vastes zones en Irak et en Syrie et s’est engagé à créer un nouveau califat musulman. Il a décrit son client, qui a déménagé aux États-Unis en 2010 à l’âge de 22 ans et a travaillé comme chauffeur de camion long-courrier, comme ayant été pris dans la propagande de l’Etat islamique. M. Patton a déclaré qu’il avait passé de nombreuses heures à consommer des fichiers audio et vidéo de l’Etat islamique et à s’immerger dans ses messages violents, ses réseaux sociaux et ses groupes de discussion.