Le procès de la greffe reprend pour l’ex-président sud-africain emprisonné

L’emprisonnement de Zuma plus tôt ce mois-ci a déclenché des manifestations qui ont dégénéré en troubles généralisés au KwaZulu-Natal, la province d’origine de Zuma, et à Gauteng, la province la plus peuplée d’Afrique du Sud qui comprend Johannesburg, la plus grande ville du pays. Les partisans de Zuma ont forcé la fermeture des autoroutes stratégiques et les émeutiers ont saccagé les centres commerciaux et les centres commerciaux dans les zones pauvres. Au KwaZulu-Natal, des entrepôts et des usines ont été pillés puis incendiés par des incendiaires.