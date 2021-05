Le procès de Kim Potter pourrait commencer en décembre

L’affaire contre un ancien policier blanc qui a été inculpé du meurtre mortel d’un homme noir dans la banlieue de Minneapolis au Brooklyn Center se déroulera avec un procès débutant dès décembre, a décidé un juge lundi.

Kim Potter, un vétéran de la police décoré de 26 ans, a démissionné quelques jours après avoir tiré sur Daunte Wright, 20 ans, le mois dernier. La tragédie s’est produite à quelques kilomètres de l’endroit où George Floyd a été tué par l’agent de police de Minneapolis Derek Chauvin moins d’un an plus tôt, et elle a eu lieu quelques jours avant que Chauvin ne soit reconnu coupable de meurtre au deuxième degré, de meurtre au troisième degré et d’homicide involontaire coupable.

La fusillade a déclenché des jours de manifestations de colère et a provoqué des changements radicaux dans la police dans la communauté.

Le chef de la police du Brooklyn Center, Tim Gannon, qui a démissionné le même jour que Potter, a qualifié le tir de Wright d ‘ »accidentel » et a déclaré que Potter avait apparemment l’intention de tirer son Taser.

La vidéo de Bodycam montre qu’un autre officier commence à arrêter Wright sur un mandat pour ne pas avoir comparu devant le tribunal pour des accusations non liées. La caméra corporelle de Potter montre Wright s’enfuir vers sa voiture alors que Potter sort son arme de poing et crie: «Je vais vous Tase! Je vais vous Tase! Taser! Taser! Taser! »

Potter tire son arme et dit «Saint (juron)! Je lui ai tiré dessus. «

Potter a été accusé d’homicide involontaire coupable au deuxième degré dans la mort de Wright. Lundi, elle a comparu avec son avocat, Early Gray, au tribunal via Zoom pour une audience de procédure afin de déterminer s’il y avait lieu de poursuivre l’affaire.

Le juge du tribunal de district du comté de Hennepin, Regina Chu, a statué que l’affaire serait poursuivie et a déclaré que le procès pourrait commencer dès le 6 décembre, bien que les procureurs aient noté qu’il était tôt dans l’affaire et que cette date pourrait devoir changer.

« Je pense qu’il est dans l’intérêt de tout le monde d’essayer d’accélérer cette affaire et d’essayer de parvenir à une résolution ou à un procès aussi rapidement que raisonnablement possible », a déclaré Chu, notant une série de délais pour la découverte et d’autres motions.

Chu a commencé l’audience en reconnaissant que la famille et les amis de Wright étaient présents par vidéoconférence et a dit qu’elle voulait «présenter mes condoléances».

L’audience s’est terminée avec Imran Ali, l’un des procureurs, notant qu’il avait déposé une requête pour autoriser la couverture visuelle et audio du procès très médiatisé – une demande à laquelle l’avocat de Potter a immédiatement contesté.

Le comté de Hennepin a autorisé les caméras dans la salle d’audience pour les procédures entourant l’affaire Chauvin. Mais les deux parties doivent généralement s’entendre pour qu’un juge autorise les caméras et les enregistrements, selon KARE 11, la filiale locale de NBC.

Pendant ce temps, l’affaire et d’autres similaires ont déjà eu un effet d’entraînement sur la communauté. Le conseil municipal du Brooklyn Center a approuvé samedi une série de changements. Les civils non armés appliqueront les infractions au code de la route non mobiles, et les arrestations pour infractions de bas niveau seront abandonnées au profit des citations.

Le dossier de service révèle des félicitations, des réprimandes pour Kim Potter

Un nouveau service d’intervention communautaire répondra à tous les incidents dans lesquels un résident de la ville a un besoin médical, de santé mentale, lié à un handicap ou à d’autres besoins comportementaux ou sociaux. Le département comprendra des professionnels de la santé médicale et mentale formés, des travailleurs sociaux ou d’autres experts et bénévoles. Un système de répartition acheminera «les appels appropriés au service d’intervention communautaire et non au service de police».

« Il est temps pour un changement réel, structurel et transformateur », a déclaré le maire Mike Elliott, premier maire noir de la ville. « Nous avons la capacité de commencer à créer ce changement maintenant. Et avec cette résolution, c’est exactement ce que nous faisons. »

L’Union américaine des libertés civiles du Minnesota a salué les changements comme un «modèle pour notre État et notre nation».

« C’est le paquet le plus complet de mesures de transformation dans le pays », a déclaré le groupe dans un communiqué.

Potter a déclaré dans une lettre de démission qu’elle avait «aimé chaque minute passée à être policière et à servir cette communauté».

Potter, un dirigeant syndical et un instructeur, était un officier décoré. Elle a reçu la mention élogieuse du chef en 2007 pour sa gestion d’un «suspect d’homicide suicidaire» et de sa fille de 2 ans. Une copie de la mention élogieuse indiquait: «Vos actions ont contribué à la libération en toute sécurité de l’enfant et à l’appréhension du suspect sans incident.»

Le désespoir est réel parmi les Américains noirs et bruns alors que les « erreurs » de la police persistent

D’autres félicitations concernaient la récupération d’un ordinateur volé par une entreprise en 2008; aider à récupérer un enfant qui a fait l’objet d’une alerte Amber en 2006; aider à localiser et à arrêter deux sauteurs de caution du Mississippi en 2006; et la recherche de suspects dans un vol d’invasion de domicile en 1998.

Une note d’éloge pour Potter en 2006 était principalement basée sur un citoyen qui a appelé le département cette année-là, la félicitant ainsi que trois autres agents pour «la façon dont ils se sont conduits professionnellement lors d’un arrêt à haut risque et n’aimaient pas ce qu’il voyait dans l’émission de télévision. COPS », selon les notes du chef de l’appel.

Mais certains résidents du Brooklyn Center affirment que sa décision d’arrêter Wright était un autre exemple d’application de la loi ciblant les hommes noirs pour des infractions au code de la route. Marquita Butler, membre du conseil municipal, a déclaré que de nombreux hommes noirs, y compris son propre frère, se sont plaints à elle que la police les avait profilés racialement.

Elliott a déclaré qu’il souhaitait établir un lien plus étroit entre la communauté et la police. Il a souligné que parmi les quelque 50 policiers de la ville, «très peu» sont des gens de couleur et aucun ne vit à Brooklyn Center.

« Je suis reconnaissant à notre communauté qui s’est présentée, s’est prononcée et a plaidé pour ce dont nous avons besoin pour que tout le monde à Brooklyn Center se sente en sécurité », a déclaré Elliott.

Contribuant: Elinor Aspegren, USA AUJOURD’HUI; The Associated Press