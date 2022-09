Le procès de Johnny Depp-Amber Heard inspire le film, Twitter signe une pétition pour arrêter la publication

Suite à la mémification du procès en diffamation Johnny Depp-Amber Heard, un film entier doit maintenant sortir sur l’affaire. Ce n’est un secret pour personne que les mèmes ciblaient Heard bien plus que Depp, donnant aux misogynes une nouvelle excuse pour intimider les femmes et #MeToo. Cela a également conduit à l’ajout d’une nouvelle sous-catégorie aux types d’intimidation misogyne présentés sur les réseaux sociaux. “Hot Take: The Depp/Heard Trial Film” doit sortir sur Tubi, et un extrait de celui-ci a provoqué l’indignation sur les réseaux sociaux.

Il montre une version dramatisée du procès Depp-Heard, encore sensationnalisée dans un film. Une pétition est apparue en réaction, demandant à Tubi de ne pas sortir le film. Selon un rapport de Variety, le film met en vedette Mark Hapka dans le rôle de Johnny Depp et Megan Davis dans le rôle d’Amber Heard. Les utilisateurs de Twitter ont également fait valoir que les acteurs semblaient « mal interprétés » dans le contexte des apparences physiques, ce qui pourrait influencer la façon dont ils sont perçus.

Pétition : Je doute sincèrement que Tubi retire le film à ce stade, mais le signer pourrait vous faire vous sentir mieux : https://t.co/MCFpdGraIg — ꧁༺༻꧂ (@LeaveHeardAlone) 28 septembre 2022

203 ont signé. Passons à 500 ! Tubi : Ne diffusez pas le film “Hot Take : Depp v. Heard” – Signez la pétition ! https://t.co/J8mzlCDLme passant par @Changer — Libby ‍☠️⚔️ #JohnnyDeppIsALegend (@DeppSoldier_22) 16 septembre 2022

Veuillez signer cette pétition pour arrêter le film Depp v. Heard qui cherche à exploiter le procès pour de l’argent. Même les fans de JD avec une conscience devraient signer. #AmberHeardDeservesAnApology Tubi : Ne diffusez pas le film “Hot Take : Depp v. Heard” – Signez la pétition ! https://t.co/hhJB2A3xm7 – Dani Fethez (@DaniMet1) 16 septembre 2022

Oh merde non. Je vais le signer immédiatement. – Nikki – Pas Nicole (@NikkiBattles) 28 septembre 2022

. @Tubi vous auriez pu faire don de ce budget à des programmes de survivants DV et faire du bien dans le monde. Au lieu de cela, vous avez fait ceci. Honte. https://t.co/ku2u3Tkhfj – fakebaby@amberheard.net (@SpeakUpForAmber) 28 septembre 2022

“Compte tenu du matériel sensible discuté dans cette affaire, y compris la dynamique de la violence, du viol conjugal, de la violence domestique, de la violence domestique et de la toxicomanie, il est de plus en plus préoccupant que cette précipitation à la libération soit davantage axée sur la controverse que sur les soins et la compréhension”, lit la pétition. Il exprime la crainte que le film éloigne les survivants de la violence domestique des ressources dont ils ont besoin.

La pétition fait valoir que le procès n’est pas une affaire complètement réglée et qu’il semble “beaucoup trop tôt pour peser sur la vie de Depp & Heard alors que cela continue d’être une affaire juridique en cours pour eux deux”.

