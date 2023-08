Le procès de Johnny Depp-Amber Heard est « une chose tellement hollywoodienne », « personne ne s’en souciait », dit Alice Cooper, membre du groupe Vampires

Alice Cooper a déclaré cette semaine qu’elle n’avait aucune hésitation à partir en tournée cet été avec son compatriote des Hollywood Vampires, Johnny Depp, après les allégations de violence conjugale de son ex-femme Amber Heard.

« Pas du tout », a déclaré le rockeur à Vulture après avoir été interrogé dans une interview publiée vendredi. « Si vous en parlez à Johnny, c’est quelque chose qui s’est produit. Il m’a juste dit : « Ouais, ouais, quelle est la prochaine chanson ? » Pour Johnny, c’était une de ces choses où… on ne peut pas dire que ça a pris une ampleur disproportionnée, mais je ne sais pas pourquoi ils télédiffusaient les débats, n’est-ce pas ? C’est à cause de la renommée des deux peuples. »

Il a ajouté que le procès n’avait jamais eu lieu en tournée parce que « personne ne s’en souciait ».

« Je ne pense pas que cela ait été mentionné pendant la tournée parce que personne ne s’en souciait », a déclaré le rockeur de 75 ans. « Je n’ai jamais regardé un seul instant des procès. C’était tellement disproportionné. C’était tellement une chose hollywoodienne. »

Il a ajouté qu’il « savait que » Depp gagnerait le procès « car combien de personnes ont d’autres ex littéralement à leurs côtés qui témoignent en sa faveur ? Cela n’arrive jamais. Je l’ai tout de suite éteint et j’ai dit : « Eh bien, vous savez, Johnny survivra à ça. tempête et quand il est sur scène, c’est notre guitariste. »

Heard a initialement été condamné à payer 10,35 millions de dollars de dommages et intérêts à Depp à la suite de leur procès d’une semaine qui a fait la une des journaux l’année dernière, après qu’il l’ait poursuivie en justice pour diffamation à la suite d’un éditorial qu’elle avait écrit affirmant qu’il l’avait maltraitée. Heard a reçu 2 millions de dollars de dommages-intérêts compensatoires pour sa contre-action.

L’ex-mannequin de Depp, Kate Moss, a témoigné pour sa défense lors du procès et Wynona Ryder et Vanessa Paradis ont toutes deux fait des déclarations pour sa défense en 2020 dans une affaire de diffamation distincte.

Cooper a plaisanté : « La meilleure chose que j’ai dite à propos de tout ça, c’est : ‘Ils devraient faire un remake de ‘La Guerre des Roses’ avec Johnny et Amber. » Qui n’ira pas voir ça ? Je vais voir ça ! Pour que ce soit encore meilleur, faites appel à leurs avocats Angie et Brad. Tout ce dont vous avez besoin c’est d’un réalisateur vraiment drôle, et ça va être un succès monstre.

Cooper et Depp créent les Hollywood Vampires en 2012 avec Joe Perry d’Aerosmith avec Cooper comme leader et Depp à la guitare.