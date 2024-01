Le procès de Jennifer Crumbley, la mère du tireur de l’école d’Oxford, débutera mardi

James et Jennifer Crumbley ont plaidé non coupables d’homicide involontaire.

Les parents devaient initialement être jugés ensemble, mais ont obtenu des procès séparés l’année dernière pour garantir une procédure équitable pour les deux, ont déclaré leurs avocats de la défense dans les documents déposés. Ils font face à des accusations historiques liées à la mort de Hana St. Juliana, 14 ans ; Tate Myre, 16 ans ; Madisyn Baldwin, 17 ans; et Justin Shilling, 17 ans. En décembre, leur fils Ethan Crumbley a été condamné à perpétuité sans libération conditionnelle plus d’un an après avoir plaidé coupable à deux douzaines d’accusations, dont un chef de terrorisme ayant causé la mort et quatre chefs de meurtre au premier degré pour avoir tué ses camarades de classe. . Sept autres personnes ont été blessées dans la fusillade.