Le procès de Jack White contre Donald Trump, expliqué

Le rockeur des White Stripes, Jack White, mettre une menace à exécution Le président américain Donald Trump a annoncé lundi qu’il poursuivrait en justice Donald Trump et sa campagne pour le « détournement flagrant » de son tube « Seven Nation Army ». sur Instagram que « [t]sa machine poursuit les fascistes » alors qu’il partageait une photo de la première page de son procès fédéral.

La plainte, déposée devant le tribunal de district américain du district sud de New York contre Trump individuellement, la campagne Trump et la directrice adjointe des communications Margo Martin, affirme que la diffusion de « Seven Nation Army » — « l’une des œuvres musicales les plus connues et les plus influentes de tous les temps » — en arrière-plan d’une vidéo de l’ancien président montant dans un avion pour faire campagne dans le Michigan et le Wisconsin sans la « connaissance ou le consentement » de White équivalait à une violation du droit d’auteur.

L’affaire, semblable à celle à laquelle Trump est confronté contre la succession d’Isaac Hayes et ressemblant aux objections d’autres artistesa déclaré que la sophistication « autoproclamée » de Trump, son sens des affaires, son expérience du divertissement et son historique de « réception de nombreuses réclamations de droits d’auteur par des artistes musicaux dont il a utilisé le travail sans autorisation » soutiennent tous l’affirmation selon laquelle lui et les autres défendeurs « savaient ou auraient dû savoir que l’utilisation des œuvres 7NA dans les vidéos contrefaisantes de Trump n’était pas autorisée[.] »

White a déclaré que sa position sur Trump est restée inchangée depuis 2016, lorsque les plaignants ont déclaré « en termes non équivoques qu’ils étaient « dégoûtés par » Trump. [the] « L’association » de la musique des White Stripes avec une « vidéo de campagne pro-Trump ». Cette fois, cependant, l’utilisation de « Seven Nation Army » serait « encore plus offensante pour les plaignants, car ces derniers s’opposent avec véhémence aux politiques adoptées et aux actions entreprises par le défendeur Trump lorsqu’il était président et à celles qu’il a proposées pour le second mandat qu’il brigue ».

Prétendant que Trump et sa campagne « avaient choisi d’ignorer » les plaintes de White avant qu’il ne dépose plainte, les plaignants ont fait valoir qu’ils n’avaient « d’autre choix que de chercher un recours judiciaire afin de tenir les défendeurs responsables » après que leurs « droits légaux » aient été « bafoués sans discrimination ».

Réclamant des dommages et intérêts et demandant à un tribunal d’empêcher la campagne de diffuser la chanson, ce qui s’est produit dans l’affaire Hayes, White a affirmé que les défendeurs « n’avaient pas demandé de licence » de sa part pour utiliser la chanson et a ajouté qu’il « avait pris[s] beaucoup de soin dans la décision de savoir si, à qui et à quelles conditions ils autoriseront l’utilisation de leur musique par des tiers[.] »

Il convient de noter que dans l’affaire Hayes, la campagne Trump a déclaré que BMI, une société de licences musicales, avait délivré une « licence musicale pour les entités ou organisations politiques » en 2022, permettant à la campagne d’utiliser « Hold On, I’m Coming ».

Isaac Hayes III, le fils du défunt chanteur qui a annoncé le dépôt de plainte début août, a déclaré qu’il espérait que cette affaire inspirerait « d’autres artistes », et il semble que ce soit le cas avec White.

« Je veux que cela serve d’opportunité à d’autres artistes de se manifester et de ne pas voir leur musique utilisée par Donald Trump ou d’autres entités politiques et de continuer à se battre pour les droits et le droit d’auteur des artistes musicaux », a déclaré Hayes.

Law&Crime a sollicité les commentaires de la campagne Trump.

Lire le procès ici.

