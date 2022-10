Le procès de Harvey Weinstein commence, le tribunal entend des femmes craignant que le «roi» de l’industrie ne les «écrase»

Le procès pour agression sexuelle de Harvey Weinstein à Los Angeles a débuté lundi.

L’homme de 70 ans fait face à 11 chefs d’accusation, dont agression sexuelle par contrainte, viol forcé et copulation orale forcée.

L’accusation a déclaré que le magnat du cinéma avait exploité à la fois sa taille physique et sa position de “roi” de l’industrie cinématographique pour attaquer ses victimes dans des chambres d’hôtel.

Harvey Weinstein a utilisé son pouvoir et son influence à Hollywood pour violer des femmes, les laissant terrifiées pour leur carrière si elles lui tenaient tête, a déclaré lundi un tribunal de Los Angeles.

Le magnat du cinéma a exploité à la fois sa taille physique et sa position de “roi” de l’industrie cinématographique pour attaquer ses victimes dans des chambres d’hôtel, a déclaré l’accusation, alors qu’un procès de deux mois commençait à entendre des preuves.

“Ils craignaient qu’il puisse écraser leur carrière s’ils rapportaient ce qu’il avait fait”, a déclaré le procureur adjoint du district, Paul Thompson, devant la salle d’audience bondée.

Thompson a déclaré que les jurés entendraient huit femmes qui ont été agressées sexuellement par le Pulp Fiction producteur, qui est crédité d’avoir fait la carrière de certains des plus grands noms de l’industrie cinématographique, dont Quentin Tarantino, Ben Affleck, Matt Damon et Gwyneth Paltrow.

“Chacune de ces femmes s’est manifestée indépendamment l’une de l’autre, et aucune d’entre elles ne se connaissait”, a-t-il déclaré.

Le jury entendra le témoignage de ces femmes, y compris comment elles ont supplié l’homme de 70 ans d’arrêter, mais qu’il a persisté à les violer, à les forcer à lui faire une fellation ou à les faire regarder se masturber.

Montrant une photo de Weinstein et de l’ancienne première dame Hillary Clinton, Thompson a déclaré que la cheville ouvrière d’Hollywood détenait “le pouvoir avec les candidats à la présidentielle”.

Thompson a joué aux jurés une série de citations des victimes présumées, décrivant Weinstein comme “la personne la plus puissante de l’industrie” et “le roi”.

“Une partie de moi pensait, devrais-je juste m’enfuir, mais c’est un grand gars”, a déclaré l’une des femmes aux enquêteurs.

“Il est grand. Il est large. Il est en surpoids. Il est autoritaire”, a déclaré l’un d’eux.

“Je voulais toujours travailler à Hollywood, alors j’avais peur de faire quoi que ce soit à cause de ça”, a déclaré une femme.

“J’avais peur que si je ne jouais pas bien, quelque chose puisse arriver dans la salle ou hors de la salle à cause de son pouvoir dans l’industrie”, a déclaré une autre femme.

Comme la plupart des victimes d’agressions sexuelles, les femmes impliquées dans l’affaire sont appelées “Jane Doe”, afin de préserver leur anonymat, mais l’une d’elles a été publiquement identifiée comme étant Jennifer Siebel Newsom, l’épouse du gouverneur de Californie Gavin Newsom.

#Moi aussi

Weinstein, qui a produit Le patient anglais et Chasse de bonne volontépurge déjà 23 ans de prison à New York après y avoir été reconnu coupable d’une série de crimes sexuels.

Il fait maintenant face à 11 autres chefs d’accusation, dont des coups et blessures sexuels par contrainte, un viol forcé et une copulation orale forcée contre des femmes dans les hôtels de Beverly Hills et de Los Angeles entre 2004 et 2013.

S’il est reconnu coupable, Weinstein – qui a plaidé non coupable de tous les chefs d’accusation – pourrait être condamné à plus de 100 ans supplémentaires derrière les barreaux.

Les allégations généralisées d’abus et de harcèlement sexuels contre Weinstein ont explosé en octobre 2017, et sa condamnation à New York en 2020 a marqué un tournant dans le mouvement #MeToo.

En juin, il a perdu une offre pour faire annuler cette condamnation pour crimes sexuels. Il a également été inculpé séparément par les procureurs britanniques de l’attentat à la pudeur d’une femme en 1996 à Londres.

Au total, près de 90 femmes, dont Angelina Jolie, Gwyneth Paltrow et Salma Hayek, ont accusé Weinstein de harcèlement ou d’agression.

Weinstein dit que toutes ses relations sexuelles étaient consensuelles, et son avocat avait précédemment déclaré aux journalistes que les accusations de Los Angeles “remontaient à de nombreuses années” et ne pouvaient “être étayées ou corroborées par aucune preuve médico-légale” ou “témoins crédibles”.

Avant que les accusations portées contre lui n’émergent, le producteur et son frère Bob étaient les acteurs ultimes d’Hollywood.

Ils ont cofondé Miramax Films, une société de distribution nommée d’après leur mère, Miriam et leur père, Max, en 1979. Elle a été vendue à Disney en 1993.

Leurs succès comprenaient ceux de 1998 Shakespeare amoureux, pour lequel Weinstein a partagé une meilleure photo, Oscar. Au fil des ans, les films de Weinstein ont reçu plus de 300 nominations aux Oscars et 81 statuettes.

Dit-elleun film sur l’enquête d’un journal de 2017 sur Weinstein qui a provoqué la disparition de son empire cinématographique, devrait être diffusé à grande échelle le 18 novembre aux États-Unis.