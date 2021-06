Le procès de Fenerbahce condamne à 1 000 ans de prison pour complot

Une affaire judiciaire a condamné un ex-officier à 2 170 ans de prison dans une affaire de Fenerbahce. Photo par Aytac Unal/Agence Anadolu/Getty Images

Un tribunal turc a condamné vendredi un responsable des médias et un ancien chef de la police à plus de 1 000 ans de prison chacun pour avoir comploté en vue de porter des accusations de trucage sportif contre Fenerbahce.

Le président de Fenerbahce a été emprisonné pour trucage de matchs il y a dix ans et le club a été interdit de participer aux compétitions européennes pendant deux saisons, mais l’affaire a été rouverte après que les procureurs ont déclaré qu’elle était fondée sur un complot.

– Diffusez ESPN FC Daily sur ESPN + (États-Unis uniquement)

Les accusations de trucage sportif de 2011 ont été portées par des procureurs liés à Fethullah Gulen, un religieux basé aux États-Unis qui, selon la Turquie, a organisé une tentative de coup d’État en 2016, une accusation que Gulen nie.

Le football turc à l’époque était en proie à des allégations de trucage de matchs, dont Fenerbahçe était accusé d’être le fer de lance.

L’ancien président de Fenerbahce, Aziz Yildirim, a été condamné à six ans de prison après avoir été inculpé de trucage sportif et de formation d’une organisation illégale. Il a passé un an derrière les barreaux.

Lors de son procès, il a nié les accusations et a déclaré que l’affaire était spécifiquement conçue pour saper le club d’Istanbul qui a remporté le championnat national de Turquie à 19 reprises.

En 2016, un acte d’accusation du procureur d’Istanbul a allégué que les accusations de trucage de matchs de 2011 étaient un complot des supporters de Gulen, qui avaient infiltré la justice et la police turques, pour piéger le club et renverser ses dirigeants.

Le tribunal a condamné vendredi Hidayet Karaca, qui était à la tête du groupe de médias Samanyolu – plus tard fermé par le gouvernement – à 1 406 ans de prison. Karaca a été accusé d’être à l’origine de l’écoute d’appels téléphoniques et de la falsification de documents.

L’ancien chef de la police Nazmi Ardic a été condamné à 2 170 ans de prison pour falsification de documents et complot contre le club. Le tribunal a condamné au moins 25 autres accusés à des peines de prison, a indiqué l’agence de presse publique Anadolu.

Le président de Fenerbahce, Ali Koc, a déclaré aux journalistes que la décision du tribunal de vendredi prouvait que le club avait été la victime innocente d’un complot contre lui par le réseau de Gulen. Il s’est engagé à poursuivre les voies légales d’indemnisation « financière et morale ».

Les procureurs et les juges qui ont ouvert et statué sur l’affaire initiale ont fui le pays à la suite de la tentative de coup d’État.