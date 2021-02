WASHINGTON – La couverture télévisée de marteau à marteau de son procès de destitution cette semaine a renvoyé l’ancien président Donald Trump à l’endroit qu’il aime le plus: les projecteurs politiques.

Le deuxième procès historique de destitution, qui a débuté mardi, se concentre sur les accusations selon lesquelles il a incité à une violente insurrection le 6 janvier avec ses actions et ses paroles avant l’assaut du Capitole par des émeutiers pro-Trump cherchant à renverser l’élection présidentielle.

Les démocrates, et certains républicains, disent que ses actions devraient lui interdire ses futures fonctions et rendre son soutien radioactif. Les partisans appellent le procès une attaque de style électoral qui aidera probablement Trump politiquement, du moins parmi les électeurs républicains.

Les deux arguments soulignent les propres mots de Trump, dans un tweet, juste avant l’attaque du 6 janvier contre le Capitole américain: « Souvenez-vous de ce jour pour toujours! »

La plupart des gens s’attendent à ce que Trump soit acquitté, mais le procès au Sénat ne concerne pas seulement le verdict.

Il s’agit de la puissance politique de Trump à l’avenir, une puissance qui, selon de nombreux analystes, sera affaiblie en raison de ses efforts pour annuler sa défaite électorale contre Joe Biden et de ses appels répétés à ses partisans pour qu’ils viennent à Washington le 6 janvier, le jour où le Congrès était prévu. d’officialiser le décompte électoral.

Norm Eisen, chercheur principal à la Brookings Institution et ancien avocat spécial de destitution, a déclaré que les exhortations de Trump à la foule correspondaient à un «modèle» de mépris pour le processus démocratique.

Il peut y avoir des réactions négatives dans le procès des membres de la base de partisans de Trump, a déclaré Eisen, mais la plupart des Américains resteront consternés par son comportement.

« Le peuple américain jugera l’ex-président même si ses collègues du GOP au Sénat ne font pas ce qu’il faut », a déclaré Eisen.

Certains républicains ont déclaré que l’insurrection était une raison suffisante pour que leur parti évite Trump lors des prochaines élections.

Le représentant Adam Kinzinger, R-Ill., L’un des 10 républicains de la Chambre qui ont voté pour la destitution, a écrit dans un éditorial du Washington Post que l’avenir même de la démocratie est en jeu.

Si les républicains ne tiennent pas l’ancien président responsable, a écrit Kinzinger, « le chaos des derniers mois et des quatre dernières années pourrait rapidement revenir ».

Le procès est le dernier acte de la présidence convulsive de Trump, mais ses partisans y voient également le début de son retour. Trump et ses partisans ont déclaré que les démocrates vindicatifs visaient Trump – et ses électeurs – en les blâmant pour les actions violentes de quelques-uns d’entre eux.

Boris Epshteyn, un ancien assistant spécial de Trump, a déclaré: « Le 45e président va sortir de ce long terme plus fort parce que les démocrates vont trop loin, comme ils le font toujours ».

Mais les partisans de la destitution ont déclaré que le rôle de Trump en encourageant la foule le 6 janvier et en affirmant que l’élection lui avait été «volée», le laissait, lui et ses partisans, impropres à la vie publique. Ils soutiennent que Trump a tourné le dos à la démocratie en plaidant pour l’annulation d’une élection démocratique – et les électeurs ne devraient jamais oublier.

Les procureurs ne peuvent pas démettre Trump de ses fonctions; son mandat a expiré le 20 janvier. Ils peuvent essayer de l’empêcher d’occuper à nouveau une fonction publique, mais cela nécessite une condamnation qui exige le soutien de 17 républicains du Sénat. Il est peu probable que de nombreux sénateurs du GOP soutiennent la condamnation.

« Pas convaincu, le procès initial de destitution a vraiment coûté de nombreux votes à Trump »

Si Trump se présente à nouveau à la présidence, ont déclaré des partisans, il utilisera probablement cette deuxième destitution comme il l’a fait pour la première. Accusé d’avoir fait pression sur l’Ukraine pour qu’elle enquête sur Biden et son fils, Trump a déclaré que la destitution faisait partie d’un effort de l’establishment politique démocrate pour le détruire, lui et son mouvement.

Pourtant, Epshteyn a déclaré que les partisans de Trump « devraient absolument être préparés à l’attaque des relations publiques » pour les prochaines élections « et être prêts à repousser. »

La stratège républicaine Liz Mair a déclaré que les électeurs jugeront probablement les actions de Trump plutôt que le fait qu’il a été destitué.

« Je ne suis pas convaincu que le procès initial de destitution a vraiment coûté de nombreux votes à Trump, bien que son comportement – y compris celui qui y a conduit – l’a certainement fait », a déclaré Mair. « C’est probablement la même chose ici. »

Trump n’a pas dit s’il prévoyait de briguer la présidence, mais il a notifié qu’il sera impliqué dans les élections législatives de 2022 de l’année prochaine – y compris les primaires entre républicains. Trump et ses alliés ont déjà pris pour cible les républicains de la Chambre – y compris Kinzinger – qui ont voté pour destituer le président.

La force restante de Trump parmi les républicains se fait déjà sentir.

Le mois dernier, il a approuvé son ancienne attachée de presse, Sarah Huckabee Sanders, alors qu’elle annonçait sa campagne pour le poste de gouverneur de l’Arkansas. Lundi, un jour avant le procès de destitution, l’un des principaux opposants de Sanders, le lieutenant-gouverneur Tim Griffin, a annoncé qu’il abandonnait la course du gouverneur et se présentait à la place comme procureur général.

Mais une approbation de Trump peut être une épée à double tranchant.

L’antipathie envers Trump a motivé beaucoup d’électeurs qui ont donné à Biden sa victoire électorale. L’anti-trumpisme a également aidé deux démocrates à remporter le second tour du Sénat en Géorgie le mois dernier, ce qui a coûté aux républicains le contrôle de la chambre.

Henry Olsen, un républicain et chercheur principal au Centre d’éthique et de politique publique basé à Washington, a déclaré « qu’il est trop tôt pour savoir » comment le procès pourrait affecter la force politique continue de Trump. Il a dit que cela « dépend de la question de savoir si les directeurs de la Chambre présentent un argument suffisamment solide pour commencer à réduire son soutien parmi les électeurs républicains ».

Cependant, la plupart des grandes courses politiques sont dans plus d’un an et de nombreux électeurs se concentrent sur autre chose.

Kevin Madden, stratège politique indépendant et ancien conseiller de la campagne présidentielle de Mitt Romney, a déclaré que le procès « ne fera rien » sur l’état de la politique nationale.

«C’est l’équivalent politique du jogging sur place», dit-il. « Ses adversaires ont pris leur décision, ses partisans ont pris leur décision, et le milieu politique plus large qui ne vit ni ne respire la politique a tourné son attention vers d’autres questions. »