William N.Eskridge Jr. et Victoria F. Nourse

Imaginez que vous soyez au milieu d’une action en justice contre un dirigeant d’une société pour avoir tenté de détruire la société. Les avocats disent au juge que l’affaire doit être classée parce que l’accusé a changé de travail. Tout juge sensé rejetterait cette défense comme risible, voire futile. Les actionnaires ont été volés. Ne devraient-ils pas avoir leur journée au tribunal?

Entrez Impeachment 2.0 contre l’ancien président Donald Trump.

Pour les raisons exposées dans le mémoire déposé le 2 février par les responsables de la mise en accusation de la Chambre, le texte constitutionnel, l’histoire et le précédent permettent à un président sortant d’être mis en accusation, même si son procès survient après son départ. Comme il est peu probable que le Sénat réunisse 67 voix pour condamner, la question la plus difficile est de savoir si un deuxième procès en destitution est dans l’intérêt public.

Un deuxième procès comporte de réels risques, et ils ne peuvent être ignorés. Le procès détournera le Sénat de ses autres devoirs constitutionnels et pourrait exacerber les tensions partisanes. Les républicains n’aiment pas être enfermés dans un coin, où ils doivent choisir entre conscience et parti; une poignée choisira la conscience, et les autres blâmeront les démocrates pour leurs propres profils de lâcheté. Les démocrates, à leur tour, ressentiront la frustration de Wile E. Coyote, poursuivant éternellement et ne rattrapant jamais tout à fait l’évasif et chanceux Road Runner.

Le procès est le point dans certains cas

La responsabilité peut en prendre un coup avec un deuxième défaut de condamnation. Si un président n’est pas formellement responsable pour avoir incité et attisé une insurrection, pour le premier limogeage du Capitole depuis 1814, quelles limites reste-t-il à un chef de l’exécutif tyrannique dont le parti lui reste fidèle? Trump a été encouragé à des actes de plus en plus téméraires par son premier acquittement au Sénat. Un futur tyran en chef serait-il enhardi d’une seconde?

Mais il y a des raisons de poursuivre la mise en accusation autres qu’une condamnation. Dans notre système juridique, des procès sont menés chaque jour au cours desquels les justiciables peuvent prédire l’issue. Le procès – pas le verdict – est le point. Pourquoi? Parce qu’avoir une «journée au tribunal» fait partie de notre système juridique. Nous sommes au milieu de l’affaire contre Trump. Une mise en accusation est une accusation; c’est le début de l’affaire, pas la fin.

Preuve de compétence:Le Congrès a destitué et jugé mon ancêtre après son départ. Trump pourrait être le prochain.

C’est pourquoi, s’il s’agissait d’un cas juridique ordinaire, la succession n’aurait pas d’importance. Si Donald Trump n’était qu’un voleur ordinaire, accusé de détournement de fonds, le fait qu’il ait quitté l’entreprise au milieu de l’affaire ne mettrait pas fin à cela. Il en va de même pour les agents publics ordinaires. Les gouverneurs et les maires sont régulièrement jugés après avoir quitté leurs fonctions pour des péchés pendant leur mandat. Pourquoi? Le peuple mérite sa journée au tribunal. Les malfaiteurs qui trahissent la confiance du public doivent être tenus pour responsables publiquement.

Questions constitutionnelles du moment

Même sans condamnation, cette «journée au tribunal» a des conséquences importantes. De la manière la plus dramatique et la plus mémorable,Le procès pénal d’OJ Simpson nous a appris que l’accusé était coupable d’un crime horrible (et il a obtenu sa comparution dans un verdict civil) et que la police de Los Angeles avait un gros problème de racisme. Les litiges contre les compagnies de tabac ont créé un dossier public selon lequel leurs dirigeants savaient que la nicotine créait une dépendance, et We the People a exigé et reçu un changement massif de la loi fédérale. Un procès public avec des jurés parfois capricieux n’est pas un bogue, mais une caractéristique de notre système juridique.

Procès de destitution:Il est peu probable que le Sénat condamne Trump. Pouvons-nous compter sur les tribunaux?

Sur la base des mémoires déposés par les deux parties, des questions d’un grand moment constitutionnel sont en jeu dans le procès du Sénat: y avait-il des preuves réelles que l’élection présidentielle de 2020 avait été «truquée»? Les griefs de l’ancien président étaient-ils frivoles et, si oui, quel rapport avaient-ils avec la foule belligérante le 6 janvier? Le limogeage du Capitole faisait-il partie d’une conspiration plus large visant à faire tomber le gouvernement? Que savait l’ancien président et quand l’a-t-il su? Pourquoi l’ancien président a-t-il retenu les renforts et la condamnation nécessaires pour protéger la vie de son vice-président et des membres du Congrès?

Nous aimerions entendre les preuves, et le pays devrait avoir un dossier public de l’affaire contre Trump, ainsi que de toute défense. Si l’ancien président ne parvient pas à présenter une défense contre ces accusations graves, il pourrait échapper au jugement des deux tiers du Sénat, mais lui et ses facilitateurs n’échapperont pas au jugement de l’histoire.

William Eskridge (@EskridgeBill) est professeur de jurisprudence John A. Garver à la Yale Law School. Victoria Nourse (@vicnourse), ancien avocat-conseil du vice-président Joe Biden, est professeur de droit Ralph V. Whitworth au Georgetown University Law Center. Son dernier livre, sur la mise en accusation, sera publié cette année.