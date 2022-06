Le procès de destitution du Dakota du Sud enquêtera sur l’accident mortel d’AG

PIERRE, SD (AP) – Les sénateurs du Dakota du Sud commencent mardi à entendre les preuves de la destitution du procureur général Jason Ravnsborg, dont le récit d’un accident de la circulation mortel en 2020 a conduit les enquêteurs criminels, certains législateurs et la famille de la victime à remettre en question sa sincérité.

Ravnsborg, un républicain qui n’a annoncé que récemment qu’il ne solliciterait pas un second mandat, fait face à deux chefs d’accusation lors du tout premier procès en destitution de l’État, la condamnation de l’un ou l’autre déclenchant une destitution immédiate. Les sénateurs peuvent également voter sur l’opportunité d’interdire à Ravnsborg d’occuper un futur poste.

Quoi qu’il en soit, le résultat clôturera un chapitre qui a bouleversé la politique de l’État, opposant la gouverneure Kristi Noem à Ravnsborg et à certains membres de son propre parti qui se sont opposés à sa poursuite agressive de son retrait.

Ravnsborg rentrait chez lui après une collecte de fonds politique après la tombée de la nuit le 12 septembre 2020, sur une route nationale du centre du Dakota du Sud lorsque sa voiture a heurté « quelque chose », selon une transcription de son appel au 911 par la suite. Il a dit plus tard que cela aurait pu être un cerf ou un autre animal.

Ravnsborg a déclaré que ni lui ni le shérif du comté qui est venu sur les lieux ne savaient qu’il avait frappé et tué un homme – Joseph Boever, 55 ans – jusqu’à ce que Ravnsborg revienne sur les lieux le lendemain matin.

Les enquêteurs ont déclaré qu’ils doutaient de certaines des déclarations de Ravnsborg. Dans un témoignage antérieur aux législateurs, ils ont déclaré avoir déterminé que le procureur général était passé juste devant le corps de Boever et la lampe de poche que Boever portait – toujours allumée le lendemain matin – alors qu’il regardait autour de la scène la nuit de l’accident.

Ils ont également identifié ce qu’ils pensaient être de petits lapsus dans les déclarations de Ravnsborg, comme lorsqu’il a dit qu’il s’était retourné sur les lieux de l’accident et « l’avait vu » avant de se corriger rapidement et de dire : « Je ne l’ai pas vu ». Et ils ont suggéré que le visage de Boever avait traversé le pare-brise de Ravnsborg parce que ses lunettes avaient été retrouvées dans la voiture.

Ravnsborg a soutenu qu’il n’avait rien fait de mal et a présenté le procès en destitution comme une chance de se disculper. Il a résolu l’affaire pénale l’année dernière en plaidant sans contestation pour deux délits de la circulation, notamment en effectuant un changement de voie illégal et en utilisant un téléphone en conduisant, et a été condamné à une amende par un juge.

Le Sénat contrôlé par les républicains entendra des procureurs de destitution, des avocats de la défense, des enquêteurs sur les accidents et d’anciens membres du personnel de Ravnsborg.

Il faudra 24 sénateurs, soit les deux tiers des 35 membres de l’instance, pour condamner Ravnsborg sur l’un des deux articles de mise en accusation : avoir commis un crime ayant causé la mort et un délit.

Ce dernier allègue avoir induit les enquêteurs en erreur et abusé du pouvoir de sa fonction. Les enquêteurs ont déclaré que Ravnsborg avait demandé à un agent de la Division des enquêtes criminelles de l’État ce que les enquêteurs de l’accident pouvaient trouver sur son téléphone portable. Il a dit qu’il cherchait simplement des informations factuelles.

Noem a appelé Ravnsborg à démissionner peu après le crash et a ensuite pressé les législateurs de poursuivre la destitution. Noem a également publiquement approuvé le prédécesseur de Ravnsborg, le républicain Marty Jackley, pour qu’il soit élu en remplacement. Si Ravnsborg est expulsé, le gouverneur nommera un intérimaire pour occuper le poste jusqu’à ce que le nouveau procureur général élu en novembre prête serment.

Ravnsborg a fait valoir que le gouverneur, qui s’est positionné pour une éventuelle candidature à la Maison Blanche en 2024, a fait pression pour son retrait en partie parce qu’il avait enquêté sur des plaintes d’éthique contre Noem.

Ravnsborg en septembre a accepté un règlement non divulgué avec la veuve de Boever.

Stephen Groves, l’Associated Press