WASHINGTON (AP) – Le deuxième procès historique de destitution de Donald Trump s’ouvre cette semaine avec un sentiment d’urgence – par des démocrates qui veulent tenir l’ancien président responsable du siège violent du Capitole américain et des républicains qui veulent qu’il se termine le plus vite possible.

Prévu pour commencer mardi, un peu plus d’un mois après l’émeute meurtrière, la procédure devrait diverger du procès long et compliqué qui a abouti à l’acquittement de Trump il y a un an sur des accusations selon lesquelles il a fait pression en privé sur l’Ukraine pour déterrer la saleté d’un rival démocrate, Joe Biden, maintenant président. Cette fois, le cri de rassemblement de Trump le 6 janvier pour «se battre comme un enfer» et la prise d’assaut du Capitole ont joué pour que le monde le voie. Alors que Trump pourrait très bien être acquitté à nouveau, le procès pourrait être terminé dans la moitié du temps.

Les détails des délibérations sont toujours en cours de négociation par les dirigeants du Sénat, la durée des plaidoiries liminaires, les questions des sénateurs et les délibérations devant être débattues.

Jusqu’à présent, il semble qu’il y aura peu de témoins appelés, car les procureurs et les avocats de la défense s’adressent directement aux sénateurs qui ont prêté serment de rendre «une justice impartiale» en tant que jurés. La plupart sont également témoins du siège, ayant fui pour se mettre en sécurité ce jour-là alors que les émeutiers ont fait irruption dans le Capitole et ont temporairement arrêté le décompte électoral certifiant la victoire de Biden.

Les avocats de la défense de Trump ont refusé de lui demander de témoigner. Retenu dans son club de Mar-a-Lago, l’ancien président a été réduit au silence sur les réseaux sociaux par Twitter sans commentaires publics depuis son départ de la Maison Blanche,

Au lieu de cela, les responsables de la Chambre qui poursuivent l’affaire devraient s’appuyer sur la multitude de vidéos du siège, ainsi que sur la rhétorique incendiaire de Trump refusant de concéder l’élection, pour défendre leur cause. Sa nouvelle équipe de défense a annoncé son intention de contrer avec sa propre cache de vidéos de politiciens démocrates prononçant des discours enflammés.

«Nous avons la circonstance inhabituelle où le tout premier jour du procès, lorsque ces gestionnaires marchent sur le parquet du Sénat, il y aura déjà plus de 100 témoins présents», a déclaré le représentant Adam Schiff, D-Californie, qui a dirigé La première mise en accusation de Trump. « La question de savoir si vous avez besoin de témoins supplémentaires sera un appel stratégique. »

Trump est le premier président à être destitué deux fois et le seul à être jugé après avoir quitté la Maison Blanche. La Chambre dirigée par les démocrates a approuvé une seule accusation, «incitation à l’insurrection», agissant rapidement une semaine après l’émeute, l’attaque la plus violente contre le Congrès en plus de 200 ans. Cinq personnes sont mortes, dont une femme abattue par la police à l’intérieur du bâtiment et un policier décédé des suites de blessures le lendemain.

Les démocrates affirment qu’il ne s’agit pas seulement de gagner une condamnation, mais de tenir l’ancien président responsable de ses actes, même s’il n’est pas au pouvoir. Pour les républicains, le procès mettra à l’épreuve leur loyauté politique envers Trump et son emprise durable sur le GOP.

Initialement repoussés par les images graphiques du siège, les sénateurs républicains dont le leader républicain du Sénat Mitch McConnell ont dénoncé les violences et pointé du doigt Trump. Mais ces dernières semaines, les sénateurs du GOP se sont rassemblés autour de Trump, affirmant que ses commentaires ne le rendaient pas responsable de la violence. Ils remettent en question la légitimité même de mener un procès contre quelqu’un qui n’est plus en fonction.

Dimanche, le sénateur républicain Roger Wicker du Mississippi a décrit le procès de destitution de Trump comme un «exercice de message partisan dénué de sens». Discours «figuratif».

Les sénateurs ont prêté serment en tant que jurés à la fin du mois dernier, peu de temps après l’inauguration de Biden, mais la procédure du procès a été retardée car les démocrates se sont concentrés sur la confirmation des choix initiaux du gouvernement du nouveau président et les républicains ont cherché à s’éloigner le plus possible de l’émeute sanglante.

À l’époque, Paul a forcé un vote pour annuler le procès comme étant inconstitutionnel parce que Trump n’est plus en fonction, attirant 44 autres républicains à son argument.

Un éminent avocat conservateur, Charles Cooper, rejette ce point de vue, écrivant dimanche dans un article d’opinion du Wall Street Journal que la Constitution permet au Sénat de juger un ancien fonctionnaire, un contrepoint significatif à celui des sénateurs républicains qui ont envisagé l’acquittement en avançant la Constitution. réclamations.

Le sénateur républicain Lindsey Graham de Caroline du Sud, l’un des ardents défenseurs de Trump, a déclaré qu’il pensait que les actions de Trump étaient mauvaises et « il allait avoir une place dans l’histoire pour tout cela », mais a insisté sur le fait que ce n’est pas le travail du Sénat de juger.

« Ce n’est pas une question de savoir comment le procès se termine, c’est une question de quand il se termine », a déclaré Graham. «Les républicains vont voir cela comme un exercice inconstitutionnel, et la seule question est: vont-ils appeler des témoins, combien de temps dure le procès? Mais le résultat ne fait vraiment aucun doute. »

Mais 45 votes en faveur de la mesure de Paul suggéraient la quasi-impossibilité d’obtenir une condamnation dans un Sénat où les démocrates détiennent 50 sièges, mais un vote des deux tiers – soit 67 sénateurs – serait nécessaire pour condamner Trump. Seuls cinq sénateurs républicains se sont joints aux démocrates pour rejeter la motion de Paul: Mitt Romney de l’Utah, Ben Sasse du Nebraska, Susan Collins du Maine, Lisa Murkowski de l’Alaska et Pat Toomey de la Pennsylvanie.

Schiff était sur « Meet the Press » de NBC, Wicker a parlé sur « This Week » d’ABC, Paul était sur « Fox News Sunday » et Graham était sur « Face the Nation » de CBS.

Les rédacteurs de l’Associated Press Eric Tucker et Mary Clare Jalonick ont ​​contribué à ce rapport.