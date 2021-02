Le sénateur Ron Johnson, qui a demandé dimanche si le procès du Sénat était une «opération de diversion», prend la parole lors de l’audience de confirmation de Linda Thomas-Greenfield en tant qu’ambassadrice de l’ONU. | Michael Reynolds / AFP / Getty Images

Les républicains affirment que le procès est constitutionnellement illégitime. La plupart des chercheurs ne sont pas d’accord.

Les principaux sénateurs républicains ont fait valoir dimanche que le procès de destitution au Sénat de l’ancien président Donald Trump, qui devrait commencer cette semaine, n’était pas constitutionnellement légitime – et l’un d’eux a même tenté de suggérer que les démocrates pourraient être responsables de la prise d’assaut du Capitole américain.

Les licenciements et les tactiques de distraction suggèrent qu’après une brève période d’incertitude sur l’opportunité de censurer Trump, les républicains sont sur le point de présenter un front assez uni en rejetant le cas selon lequel Trump devrait être condamné pour son rôle dans l’incitation à l’insurrection du 6 janvier.

Le sénateur Ron Johnson (D-WI) a fait valoir que 45 sénateurs républicains croient déjà que le procès du Sénat est «inconstitutionnel», lors d’un entretien avec Maria Bartiromo de Fox News dimanche. Il faisait référence au total des votes sur la motion du Sénat présentée par le sénateur Rand Paul (R-KY) en janvier pour rejeter le procès de destitution au motif qu’il est inconstitutionnel de tenir un procès de destitution pour un simple citoyen. Cinq républicains se sont joints aux démocrates pour rejeter la motion, mais tous les autres républicains ont voté en sa faveur. (De nombreux juristes pensent qu’un tel procès est parfaitement constitutionnel – nous en parlerons plus tard.)

Mais les commentaires ultérieurs de Johnson sur Fox ont pris une tournure plus choquante – il a lancé l’idée sans fondement que la présidente de la Chambre, Nancy Pelosi, était à blâmer dans un certain sens pour l’agression violente contre le Capitole.

«Est-ce une autre opération de diversion? Est-ce destiné à détourner l’attention de ce que l’orateur savait et du moment où elle le savait? Je ne sais pas, mais je suis méfiant », a déclaré Johnson.

Ron Johnson dit absurdement que Nancy Pelosi est en quelque sorte responsable d’une foule de MAGA descendant sur le Capitole pour une insurrection meurtrière pic.twitter.com/hUi6SydEe1 – Aaron Rupar (@atrupar) 7 février 2021

D’autres sénateurs ont également tenté de remettre en question la légitimité du procès. Le sénateur Bill Cassidy (R-LA) a déclaré que le vote de la Chambre sur la destitution était un spectacle – et ressemblait au processus juridique dans un État autoritaire.

«Il n’y a pas eu de processus. C’est presque comme si cela s’était passé en Union soviétique, vous auriez appelé cela un procès-spectacle », a déclaré Cassidy sur NBC. Rencontrer la presse. «Le président n’était pas là, il n’a pas été autorisé à se faire conseiller, ils n’ont pas amassé de preuves, en cinq heures, ils ont en quelque sorte jugé et boum, il est destitué», a-t-il dit.

Le processus de destitution de la Chambre, en fait, n’implique pas de procès; le procès du Sénat après la destitution le fait. Trump a été invité à témoigner lors de son procès au Sénat, mais a refusé.

REGARDER: «Si cela s’était produit en Union soviétique, vous auriez appelé cela un procès-spectacle», dit @SenBillCassidy du deuxième procès de mise en accusation de l’ancien président. Atout. #MTP Cassidy: « La Chambre a fait un travail incroyablement médiocre en construisant un dossier avant leur vote de destitution. » pic.twitter.com/5Pzlrq3ROA – Rencontrez la presse (@MeetThePress) 7 février 2021

Le sénateur Lindsey Graham (R-SC) a fait valoir sur CBS ‘ Affrontez la nation que le procès était un «exercice inconstitutionnel» et que «l’issue ne fait vraiment aucun doute».

Il a suggéré que les tentatives de sanctionner le comportement de Trump devraient plutôt être traitées par le système juridique conventionnel. «Si vous pensez qu’il a commis un crime, il peut être poursuivi comme n’importe quel autre citoyen; la destitution est un processus politique », a déclaré Graham.

« Si vous pensez qu’il a commis un crime, il peut être poursuivi comme n’importe quel autre citoyen », @LindseyGrahamSC raconte @margbrennan à propos de la seconde #Atout #Mise en accusation procès pic.twitter.com/YScPLMQNNH – Faites face à la nation (@FaceTheNation) 7 février 2021

Graham a raison d’affirmer que l’issue du procès ne fait guère de doute; 17 Les républicains devraient rejoindre tous les membres du caucus démocrate pour qu’une condamnation soit couronnée de succès, car une condamnation nécessite les deux tiers du Sénat. Comme cela était évident dimanche, il semble y avoir peu d’appétit pour un tel vote parmi le GOP.

La mise en accusation, cependant, concerne la poursuite de crimes – en particulier, «de grands crimes et délits», selon la Constitution, et le procès de destitution de Trump ne semble pas être un «exercice inconstitutionnel», comme l’a suggéré Graham.

Il existe des exemples historiques de fonctionnaires jugés après avoir quitté leurs fonctions

De nombreux républicains ont fait valoir que le procès du Sénat manquait de légitimité constitutionnelle parce que Trump avait déjà quitté ses fonctions. Mais les universitaires et les législateurs démocrates ont souligné que la Constitution américaine est silencieuse sur la question et évoquent des exemples précédents de fonctionnaires fédéraux, tels que des juges, jugés même après avoir quitté leurs fonctions.

Selon le Wall Street Journal, un rapport du Congressional Research Service – l’organisation de recherche interne du Congrès – a révélé que «bien que la question soit ouverte au débat, le poids de l’autorité universitaire convient que d’anciens fonctionnaires peuvent être mis en accusation et jugés.»

Le rapport de CRS a cité l’exemple du secrétaire à la Guerre William Belknap, qui a été mis en accusation par la Chambre et jugé au Sénat en 1876, bien qu’il ait déjà démissionné après que des preuves aient émergé qu’il avait agi de manière corrompue.

Laurence Tribe, juriste à la Harvard Law School, a écrit dans le Washington Post en janvier que «le poids clair de l’histoire, la compréhension originale et la pratique du Congrès renforcent les arguments en faveur de la conclusion que la fin de la présidence de Donald Trump ne mettrait pas fin à son procès au Sénat. «

Tribe a écrit que les références de la Constitution à la destitution ne limitent pas le pouvoir de destitution en fonction du fait qu’un fonctionnaire exerce ou non ses fonctions. «Rien dans la Constitution ne suggère qu’un président qui s’est révélé être une menace mortelle pour notre survie en tant que république constitutionnelle devrait être en mesure de manquer de temps sur notre capacité à condamner sa conduite et à faire en sorte qu’elle ne puisse jamais se reproduire». il a écrit.

Cela ne veut pas dire qu’il y a un consensus sur ce point de vue. L’ancien juge de la Cour d’appel fédérale, J. Michael Luttig, a fait valoir que le procès au Sénat serait inconstitutionnel et a déclaré qu’il croit que seule la Cour suprême peut rendre un jugement définitif sur la question.

Il y a encore beaucoup d’incertitudes sur le procès

Une question ouverte est de savoir si un sénateur du GOP votera pour condamner Trump, d’autant plus que tous les sénateurs républicains n’ont pas tenté de saper la légitimité du procès du Sénat.

Le sénateur Pat Toomey de Pennsylvanie – l’un des cinq sénateurs républicains qui ont voté contre la motion de Paul – a déclaré qu’il pensait que le processus était constitutionnel dimanche.

«Je pense qu’il est clairement constitutionnel de tenir un procès au Sénat concernant une mise en accusation. Dans ce cas, la destitution a eu lieu avant le départ du président », a déclaré Toomey sur CNN. État de l’Union. «Je pense toujours que le meilleur résultat aurait été la démission du président. De toute évidence, il a choisi de ne pas faire cela.

« Je vais écouter les arguments des deux côtés et prendre la décision qui me semble juste », a-t-il ajouté.

« Je pense qu’il est clairement constitutionnel de mener un procès au Sénat concernant une mise en accusation », a déclaré le sénateur républicain Pat Toomey sur le fmr. Pres. Prochain procès de Trump. « Dans ce cas, la destitution a eu lieu avant le départ du président. » #CNNSOTU https://t.co/SEHMh9LKBB pic.twitter.com/jrvuQQqpWP – État de l’Union (@CNNSotu) 7 février 2021

Bien qu’il y ait des questions sur d’éventuels votes de conviction républicains, les démocrates semblent beaucoup plus unis sur la question. Le sénateur Chris Murphy (D-CT) a résumé l’argument des démocrates dimanche, défendant le procès comme quelque chose qui n’est pas seulement autorisé par la Constitution – mais exigé par elle.

« Il existe un précédent clair pour que le Sénat avance sur le procès en destitution une fois que des articles ont été envoyés, même après qu’un fonctionnaire a quitté ses fonctions, et donc mon analyse ici commence et se termine par ma responsabilité constitutionnelle », a-t-il déclaré. Fox News dimanche.

«La mise en accusation vient non seulement de la disposition visant à démettre un fonctionnaire de ses fonctions, mais aussi à le disqualifier de ses futures fonctions», a déclaré Murphy.

Murphy a également noté qu’il restait de grandes questions sur la façon dont le procès sera conduit – y compris si des témoins seront amenés. Il a fait valoir que puisque l’émeute était publique, il n’était pas aussi nécessaire d’appeler des témoins que lors du premier Sénat de Trump. procès de mise en accusation, mais que «si la Chambre [impeachment] les gestionnaires veulent appeler des témoins, je pense que nous devrions leur permettre de le faire.

Un large point d’accord entre les deux parties est que les démocrates et les républicains veulent que le procès – qui commence mardi – soit rapide. Les républicains favoriseront un court procès comme mesure de contrôle des dommages pour réduire la discussion publique sur le comportement de Trump. Les démocrates, quant à eux, ont un programme législatif ambitieux et un calendrier de confirmation des nominations, et ne peuvent pas se permettre de laisser les sénateurs engloutis trop longtemps dans des affaires de destitution sans les ralentir.