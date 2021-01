WASHINGTON – Le deuxième procès de destitution de l’ancien président Donald Trump débutera la semaine du 8 février, selon un accord annoncé vendredi par les dirigeants du Sénat.

Le chef de la majorité au Sénat, Chuck Schumer, DN.Y., et le chef de la minorité au Sénat, Mitch McConnell, ont convenu du moment de l’accord après que la Chambre a destitué Trump le 13 janvier pour avoir incité à l’insurrection meurtrière au Capitole des États-Unis une semaine plus tôt.

Plus tôt dans la journée, Schumer et la présidente de la Chambre Nancy Pelosi, D-Californie, ont déclaré que l’article de destitution serait envoyé au Sénat lundi, déclenchant officiellement le processus de procès.

Les législateurs avaient fait des allers-retours sur le moment du procès, McConnell affirmant que le procès devait être retardé jusqu’à la mi-février afin de donner à Trump le temps de se préparer, et certains démocrates affirmant qu’un report du procès donnerait au Sénat le temps de confirmer le président. Nominés au Cabinet de Joe Biden.

Le porte-parole de McConnell, Doug Andres, a déclaré que le républicain du Kentucky était « heureux » que Schumer avait accepté leur demande de retarder le procès. Les semaines supplémentaires de préparation ont été « une victoire pour une procédure régulière et l’équité », a déclaré Andres.

L’article sera présenté au Sénat lundi, lorsque les responsables de la mise en accusation de la Chambre, ou les législateurs chargés de présenter l’affaire contre Trump, les conduiront au Sénat. Les sénateurs seront ensuite assermentés devant un tribunal de mise en accusation le lendemain. Trump et les démocrates auront les deux prochaines semaines pour déposer leurs arguments initiaux, le procès commençant la semaine du 8 février.

Le moment où la Chambre transmettrait l’article de destitution avait été laissé en suspens alors que le Sénat passait du contrôle républicain au contrôle démocrate et s’efforçait de confirmer rapidement plusieurs des candidats au cabinet de Biden. Schumer et McConnell ont également continué à discuter d’un accord de partage du pouvoir, puisque la chambre est divisée à parts égales, et du cadre de fonctionnement d’un procès.

« Cette mise en accusation a commencé par un processus sans précédent et rapide à la Chambre », a déclaré McConnell vendredi. « La suite ne peut pas être un processus sénatorial insuffisant qui refuse à l’ancien président Trump sa procédure régulière ou porte préjudice au Sénat ou à la présidence elle-même. »

McConnell a déclaré que Trump méritait un « processus complet et équitable » pour son procès en destitution.

Pelosi, dans une déclaration, a applaudi le travail des neuf démocrates de la Chambre en tant que responsables de la destitution et a souligné le «devoir solennel» du Congrès.

Pelosi a minimisé les inquiétudes du GOP selon lesquelles Trump n’a pas eu assez de temps pour se préparer au procès, arguant que « l’ancien président aura eu le même temps pour se préparer au procès que nos managers ».

« Nous sommes respectueux du pouvoir constitutionnel du Sénat sur le procès et toujours attentifs à l’équité du processus », a déclaré Pelosi. « Nos gestionnaires sont prêts à commencer à présenter leur cas à 100 jurés du Sénat tout au long du processus de jugement. »

