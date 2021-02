réL’équipe de défense d’onald Trump commencera à exposer son cas aujourd’hui et aura jusqu’à 16 heures sur deux jours pour faire valoir ses points.

Cependant, toutes les indications suggèrent qu’elles ne prendront que quatre heures.

Si tel est le cas, plus tard aujourd’hui, nous pourrions voir la Chambre passer à quatre heures de questions et réponses avec les sénateurs.

Après cela, et probablement demain, il sera possible de débattre des témoins, des éléments de preuve et de toute autre motion, mais ceux-ci seront probablement tous sautés.

Cela signifie que samedi, ou peut-être dimanche, il y aura quatre heures de plaidoiries suivies du vote sur la destitution.

Pour condamner M. Trump – 67 sénateurs, dont 17 républicains, devraient se retourner contre leur ancien chef. C’est incroyablement improbable, car jusqu’à présent, seuls six environ ont indiqué qu’ils voteraient pour condamner.