Un ancien policier de Minneapolis a été jugé lundi pour la mort de George Floyd, ce qui a provoqué l’indignation aux États-Unis et au-delà.

Un jury de 14 personnes entendra l’affaire – huit qui sont blancs et six qui sont noirs ou multiraciaux, selon le tribunal. Deux des 14 seront des suppléants. Le juge n’a pas dit lesquels seront suppléants et lesquels délibéreront.

Floyd, 46 ans, est décédé en mai 2020 après que Derek Chauvin l’ait maintenu au sol avec un genou contre le cou pendant près de neuf minutes alors que l’homme noir criait qu’il ne pouvait pas respirer.

Chauvin, 45 ans, est accusé de meurtre non intentionnel au deuxième degré, de meurtre au troisième degré et d’homicide involontaire coupable.

Le meurtre au deuxième degré non intentionnel est passible d’une peine pouvant aller jusqu’à 40 ans de prison dans le Minnesota, avec jusqu’à 25 ans pour meurtre au troisième degré, mais les directives en matière de détermination de la peine suggèrent que Chauvin encourrait 12 ans et demi de prison s’il était reconnu coupable de l’un ou l’autre des chefs d’accusation. L’homicide involontaire coupable est passible d’une peine maximale de 10 ans.

« Jusqu’à ce que la vie même lui soit évincée »

Le procureur Jerry Blackwell a déclaré aux jurés dans sa déclaration liminaire que Chauvin « n’a pas lâché, il ne s’est pas levé » même après que Floyd a dit 27 fois qu’il ne pouvait plus respirer et était resté immobile.

« Il a mis ses genoux sur son cou et son dos, le grincant et l’écrasant, jusqu’à ce que le souffle même – pas de dames et messieurs – jusqu’à ce que la vie même, soit expulsé de lui », a déclaré Blackwell.

Il a déclaré que les témoins témoins incluraient un premier intervenant du service d’incendie de Minneapolis qui voulait administrer l’aide. Il a dit que Chauvin avait pointé Mace sur elle.

« Elle voulait vérifier son pouls, vérifier le bien-être de M. Floyd », a déclaré Blackwell. «Elle a fait de son mieux pour intervenir. Quand elle s’est approchée de M. Chauvin… M. Chauvin a attrapé sa masse et l’a pointée dans sa direction. Elle ne pouvait pas s’empêcher.

Les experts juridiques ont déclaré qu’ils s’attendaient à ce que les procureurs diffusent une vidéo de l’incident au jury dès le début.

Presque tous les jurés sélectionnés pendant plus de deux semaines d’interrogatoire ont déclaré avoir vu au moins des parties de la vidéo, et plusieurs ont reconnu que cela leur donnait au moins une vision quelque peu négative de Chauvin. Mais ils ont dit qu’ils pouvaient mettre cela de côté.

« Un claquement »

Devant le palais de justice, lundi avant les déclarations liminaires, l’avocat de la famille Floyd, Ben Crump, a déclaré que le procès serait un test visant à déterminer «si l’Amérique va respecter la déclaration d’indépendance». Et il a fustigé l’idée que ce serait un test difficile pour les jurés.

La famille et les partisans de Floyd se sont également agenouillés avant l’ouverture du procès devant le palais de justice pendant huit minutes et 46 secondes – le temps que Chauvin a maintenu Floy au sol jusqu’à ce qu’il devienne mou.

Le procès devrait durer environ quatre semaines au palais de justice du centre-ville de Minneapolis, qui a été fortifié avec des barrières en béton, des clôtures et des barbelés et des barbelés. Les dirigeants des villes et des États sont déterminés à empêcher la répétition des émeutes dommageables qui ont suivi la mort de Floyd, et les troupes de la Garde nationale ont déjà été mobilisées.

Les questions clés au procès seront de savoir si Chauvin a causé la mort de Floyd et si ses actions étaient raisonnables.

L’avocat de Chauvin, Eric Nelson, devait utiliser sa déclaration liminaire pour dire aux jurés que les témoignages médicaux et les experts en recours à la force montreront un point de vue différent. Nelson a clairement indiqué que la défense mettra en cause Floyd en avalant de la drogue avant son arrestation, cherchant à convaincre le jury qu’il était au moins partiellement responsable de sa mort.

L’autopsie du médecin légiste du comté a noté le fentanyl et la méthamphétamine dans le système de Floyd, mais a répertorié sa cause de décès comme «un arrêt cardio-pulmonaire, compliquant l’application de la loi, la contention et la compression du cou».

« Cette affaire pour nous est un slam dunk, parce que nous savons que la vidéo est la preuve, c’est tout ce dont vous avez besoin », a déclaré le frère de Floyd, Philonise, lundi dans l’émission « Today » de NBC. «Le gars était agenouillé sur le cou de mon frère … un gars qui a prêté serment pour protéger. Il a tué mon frère en plein jour. C’était un lynchage moderne.