Le procès de cette semaine dans le procès du groupe contre la ville pourrait décider de l’avenir de l’obélisque renversé de la Plaza

8 septembre — Le Soldiers’ Monument — un obélisque de 33 pieds de haut commémorant les soldats du Nouveau-Mexique qui ont combattu pour l’Union pendant les batailles de la guerre civile — a orné la Santa Fe Plaza pendant plus de 150 ans avant que des militants armés de cordes et de chaînes ne le démolissent en octobre 2020.

Depuis que l’obélisque a été renversé lors d’une manifestation à l’occasion de la Journée des peuples autochtones, une boîte en contreplaqué construite autour de sa base restante se dresse au cœur de la ville, mettant en lumière la controverse, alors qu’un litige juridique coûteux et controversé sur l’avenir du monument se déroule devant le tribunal de district de l’État.

L’affaire civile, qui a coûté jusqu’à présent près de 500 000 $ à la ville, sera jugée cette semaine après qu’un juge a rejeté vendredi la requête de la ville visant à la faire rejeter.

L’issue du procès, qui doit débuter jeudi, pourrait avoir une incidence sur la durée pendant laquelle les habitants de la ville et les visiteurs verront cette immense boîte sur la Plaza et, sans doute, sur l’apparence du centre du parc pendant les 100 prochaines années ou plus.

L’obélisque de la Plaza rendait hommage aux soldats de l’Union, mais contenait également une plaque rendant hommage aux « héros » morts au combat contre les « Indiens sauvages ». Le mot « sauvage » a été effacé par un inconnu dans les années 1970. Pourtant, l’inscription a été pendant des décennies le point focal de tensions raciales qui couvaient depuis longtemps et qui se sont intensifiées ces dernières années dans le cadre d’un mouvement national visant à retirer les monuments controversés dédiés à des événements et des personnages historiques considérés comme racistes.

Alors que certains ont salué la destruction du Monument aux Soldats comme une victoire contre l’oppression des Amérindiens, d’autres ont pleuré son abattage comme une attaque contre la culture espagnole.

L’Union Protectiva de Santa Fe, une organisation fraternelle créée en 1915 pour préserver ce qu’elle considère comme la langue, les traditions, l’histoire, le folklore et la culture de Santa Fe, a déposé une plainte en 2021 demandant à un juge d’ordonner au maire de Santa Fe, Alan Webber, de faire réparer l’obélisque renversé et de le restaurer à sa place au centre de la Plaza.

Le procès accuse le maire d’avoir cédé à la pression des groupes de défense des droits des Amérindiens et d’avoir violé la loi sur la préservation des sites préhistoriques et historiques du Nouveau-Mexique lorsqu’il a publié une proclamation en 2020 appelant à la suppression de trois monuments – le monument des soldats, la statue du gouverneur espagnol Don Diego de Vargas dans le parc de la cathédrale et un obélisque dédié au pionnier Kit Carson devant le palais de justice fédéral du centre-ville – sans protéger les sites et sans rechercher de solutions alternatives.

La ville a déplacé la statue de Vargas dans un entrepôt après la proclamation du maire – bien qu’elle ait récemment été rendue à l’exposition publique au Musée d’histoire du Nouveau-Mexique.

Cependant, selon la poursuite, les militants ont répondu à l’appel à l’action du maire en détruisant l’obélisque de la Plaza.

Des vandales ont également endommagé l’obélisque de Carson en 2023. Les autorités fédérales affirment qu’elles enquêtent sur l’incident et réfléchissent à la manière de procéder avec le monument endommagé, mais aucun suspect ni aucune accusation n’ont été annoncés.

Stanley Harris, avocat représentant la ville dans cette affaire civile, a fait valoir lors d’une audience préliminaire vendredi que la loi sur la préservation des sites préhistoriques et historiques ne s’applique pas aux monuments comme le prétendent les plaignants. La proclamation du maire et le processus en cours de la ville pour décider quoi faire de l’obélisque de la Plaza ne violent pas la loi, a-t-il ajouté, en partie parce qu’aucun argent n’a été dépensé et qu’aucune mesure concrète n’a été prise.

Le rapport généré par le processus de culture, d’histoire, d’art, de réconciliation et de vérité de la ville, connu sous le nom de CHART, qui a coûté 254 000 $, a formulé quelques recommandations, « mais c’est tout ce qu’il a fait », a déclaré Harris.

De même, a-t-il déclaré, une résolution récemment introduite par plusieurs conseillers municipaux qui propose de déplacer l’obélisque au cimetière national de Santa Fe n’est qu’une proposition, donc toute blessure alléguée de la part des plaignants est « simplement une possibilité future contingente ».

« Toutes les preuves montrent qu’il n’existe aucun programme ou projet concernant l’obélisque ou la place qui déclencherait l’incendie. [Prehistoric and Historic Sites Preservation Act] dans ce cas », a-t-il dit.

Le juge du district d’État Matthew Wilson a rejeté vendredi la motion de la ville visant à rejeter l’affaire, affirmant qu’il y avait des preuves que la ville avait pris certaines mesures – telles que l’enfermement du monument dans une boîte, l’affichage d’une résolution de la ville sur la boîte et le déplacement de la statue de de Vargas – qui pourraient sans doute constituer des violations de la loi.

« Une question cruciale lors du procès de la semaine prochaine sera de savoir ce que signifie pour un site d’être protégé en vertu de la loi sur la préservation des sites préhistoriques et historiques », a déclaré vendredi l’avocat Kenneth Stalter, qui représente Union Protectiva.

« Il ne fait aucun doute que la place Santa Fe est inscrite au Registre national des lieux historiques et protégée. … La question est de savoir jusqu’où s’étend cette protection ? » a-t-il déclaré.

La ville soutiendra qu’elle doit seulement protéger l’existence de la place, a déclaré Stalter.

« Nous disons : « Non, vous devez protéger les qualités ou la valeur historiques, culturelles et esthétiques de la Place », et le Monument aux Soldats en est la pièce maîtresse, au sens propre comme au sens figuré », a-t-il déclaré.

La loi sur la préservation des sites préhistoriques et historiques n’est en vigueur que depuis environ 35 ans, a déclaré Stalter, ce qui signifie qu’il n’existe pas beaucoup de jurisprudence sur la manière de l’appliquer.

L’essai pourrait avoir une série de résultats différents.

Le juge pourrait trancher en faveur de l’Union Protectiva et ordonner à la ville de restaurer l’obélisque, a déclaré Stalter. Ou bien le tribunal pourrait décider que le monument n’est pas protégé et que la ville aurait toute liberté pour faire ce qu’elle veut de l’obélisque.

Le tribunal pourrait également se prononcer quelque part entre les deux, a déclaré Stalter, par exemple en ordonnant à la ville d’entreprendre un certain type de processus, en ordonnant aux parties de revenir avec une proposition plus concrète ou en rejetant l’affaire.

Étant donné l’atmosphère tendue qui entoure cette affaire, il est probable que si le juge tranche définitivement en faveur de l’une ou l’autre des parties, la partie perdante fera appel et l’affaire traînera encore plusieurs années.

« Si nous perdons, nous allons certainement faire appel », a déclaré jeudi, dans une interview, le président d’Union Protectiva, Virgil Vigil.

Vigil a déclaré que l’organisation, qui compte environ 315 membres, est « financièrement stable… et paiera tout ce qu’il faudra parce que cette question est si importante pour nous ».

La porte-parole de la ville, Regina Ruiz, a refusé de commenter le litige en cours vendredi.

Stalter a déclaré qu’un appel ne signifierait pas nécessairement que la ville se retrouverait avec la boîte brune pendant que le litige se poursuit.

À moins que le juge n’accorde un sursis pendant que l’appel est en cours, a-t-il déclaré, une décision pourrait prendre effet immédiatement, permettant à la partie gagnante d’agir rapidement.

« Ce sera beaucoup moins clair s’il s’agit d’une des décisions intermédiaires », a déclaré Stalter.

« Je ne sais pas combien de temps cette boîte brune va rester ici, mais notre objectif est de faire avancer les choses, et le procès est l’outil dont nous disposons », a-t-il déclaré.

« Je pense que le juge verra les choses comme nous », a ajouté Stalter. « Il a rejeté leur première ligne de défense en essayant d’obtenir le rejet de la plainte. Nous allons aller au procès la semaine prochaine et nous verrons ce qui se passera. »