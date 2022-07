Le procès de Brittney Griner, star de la WNBA, reprend en Russie

Compte tenu de ses relations acrimonieuses avec Moscou, les options de Washington pour garantir sa liberté sont limitées. Son meilleur espoir, disent les experts, est que l’administration Biden assure sa liberté en libérant un Russe détenu aux États-Unis. Les médias russes ont lié son cas à Viktor Bout, un marchand d’armes russe connu sous le nom de “Marchand de la mort”, qui purge une peine fédérale de 25 ans dans l’Illinois pour avoir comploté en vue de vendre des armes à des personnes qui ont déclaré qu’elles prévoyaient de tuer des Américains.

Ce qu’il faut savoir sur la détention de Brittney Griner en Russie Carte 1 sur 6 Pourquoi était-elle en Russie ? Griner était en Russie pour jouer pour une équipe internationale pendant l’intersaison de la WNBA. L’échange de repos contre des compétitions à l’étranger est courant parmi les joueurs de la ligue pour de nombreuses raisons, mais souvent la plus grande motivation est l’argent. Cela a-t-il quelque chose à voir avec l’Ukraine ? La détention de Mme Griner intervient au cours d’une confrontation enflammée entre la Russie et les États-Unis au sujet de l’invasion russe de l’Ukraine, mais on ne sait toujours pas si la Russie aurait pu cibler Mme Griner comme levier contre les États-Unis.

Aux États-Unis, le cas de Mme Griner a attiré l’attention du président Biden et le soutien de nombreux acteurs du monde sportif américain, tout en suscitant des critiques selon lesquelles Washington ne fait pas assez pour obtenir sa libération.

Le secrétaire d’État Antony J. Blinken a promis que le gouvernement américain ne reculerait pas tant que Mme Griner et d’autres « Américains détenus à tort » ne seraient pas ramenés chez eux.

L’affaire est également liée à des questions de race, de sexe et de sexualité. Mme Griner est noire et ouvertement homosexuelle, et ses nombreux partisans craignent que ses chances d’avoir un procès équitable soient encore plus faibles en Russie, un pays où les homosexuels sont régulièrement victimes de discrimination.