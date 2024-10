Le procès dans les meurtres de Hedingham allègue que le tireur a ciblé la victime en raison du racisme et du sexisme

Près de deux ans après cinq personnes ont été tués et deux grièvement blessés lors d’une fusillade dans un quartier de Raleigh, la communauté de Hedingham est confrontée à une question difficile : le carnage aurait-il pu être évité ?

Dans un poursuite intentée Devant la Cour supérieure du comté de Wake la semaine dernière, les membres de la famille des victimes et les deux survivants soutiennent que l’association communautaire de Hedingham, la société de gestion immobilière, les parents du tireur et une société de sécurité privée engagée pour patrouiller dans le quartier auraient pu empêcher les événements du 13 octobre. 2022, fusillades.

Austin Thompson, 17 ans, sera jugé septembre prochain accusé d’avoir tué son jeune frère, James, et quatre voisins alors qu’il avait 15 ans.

Son père, Alan Thompson, 61 ans, a plaidé coupable le mois dernier pour avoir mal rangé une arme de poing qui, selon la police, correspond à celle utilisée lors de la fusillade, avait précédemment rapporté The News & Observer.

Désormais, Alan Thompson et son épouse Elise sont également accusés de négligence dans le cadre de la poursuite civile intentée le 4 octobre.

Voici ce que nous savons du procès.

« Un paria et un problème connus »

La plainte allègue qu’Austin Thompson « était un paria connu et un problème dans le quartier », ayant eu des altercations avec des voisins dans les mois précédant la fusillade. La poursuite cite les déclarations de deux résidents qui accusaient Austin d’avoir utilisé des insultes racistes et des menaces violentes.

« ‘Chaque fois que [he] j’allais chercher des ennuis et me mêler aux gens du quartier, [he] semblait s’en prendre particulièrement aux femmes », a déclaré un résident dans la poursuite.

Cinq des sept personnes accusées d’avoir tiré sur Thompson étaient des femmes. L’un des tués, Nicole Connorsaurait « eu des démêlés avec les Thompson » avant la fusillade, selon la poursuite.

« Austin a tiré 34 coups de feu sur Nicole, soit plus que le nombre total de coups de feu qu’il a tirés contre les autres victimes », indique la plainte.

Connors avait au moins 34 blessures individuelles à l’entrée et au moins 25 blessures à la sortie, soit plus que toutes les blessures des autres victimes réunies, selon le procès.

La plainte allègue également qu’Alan et Elise Thompson étaient au courant du comportement présumé de leur fils et qu’Alan aurait participé à certaines des remarques violentes.

« [A]n Femme afro-américaine qui vivait près de la maison des Thompson [r]a appelé Austin et Alan en utilisant des insultes racistes contre des voisins issus de minorités raciales, y compris elle-même et sa jeune petite-fille ayant des besoins spéciaux », indique le procès. « D’autres résidents se sont plaints du comportement agressif d’Austin envers les femmes du quartier… »

Ce comportement aurait inclus une discussion sur l’accès des Thompson aux armes, selon la plainte.

« Les résidents se souviennent des commentaires d’Austin et d’Alan Thompson sur leur arsenal d’armes et leur désir d’accumuler encore plus d’armes et de stocker des munitions », indique la poursuite.

Étant donné que les Thompson étaient au courant de ces allégations, ils auraient dû sécuriser leurs armes et leurs munitions, mais ils ne l’ont pas fait, indique la plainte. Lorsque la police a fouillé la maison, elle a trouvé au moins 11 armes à feu non sécurisées et 160 boîtes de munitions non sécurisées, dont un fusil chargé de calibre .22, selon la poursuite.

« Hoodingham »

De manière générale, la poursuite soutient que les responsables du quartier de Hedingham – l’association communautaire et la société de gestion immobilière – auraient dû faire davantage pour assurer la sécurité de ses résidents.

« Pendant des années, Hedingham a été en proie à un nombre alarmant d’activités criminelles, ce qui lui a valu le surnom de ‘Hoodingham’ de la part de ses habitants », indique la plainte. « Malgré les plaintes des habitants concernant la montée des activités criminelles et le manque de sécurité, la criminalité a continué d’augmenter à Hedingham, jusqu’à ce qu’elle aboutisse à une tragique fusillade de masse. »

La poursuite comprend une liste de 491 « actes de violence criminelle » à Hedingham ou dans les environs immédiats de janvier 2022 à octobre 2022. De juin 2014 au 13 octobre 2022, 3 832 crimes ont été signalés dans un rayon de 3 km autour de Thompson. maison, où la fusillade a commencé, indique le procès.

En réponse aux plaintes des résidents, l’association communautaire a embauché Police spéciale du Capitoleune société de sécurité privée basée à Durham, « pour fournir des services de sécurité armés et des patrouilles itinérantes armées », selon la plainte.

Mais, selon la poursuite, l’entreprise s’est montrée manifestement incompétente, n’ayant pas patrouillé correctement le quartier ni réagi aux comportements potentiellement dangereux, y compris le jour de la fusillade.

« Alors que chaque coup de feu retentissait, signalant une nouvelle scène de crime, la police spéciale du Capitole ou [Chief of Police Roy] Taylor aurait dû être conscient des coups de feu et réagir », indique la plainte. « Entre chaque scène de crime, plusieurs minutes séparaient les coups de feu suivants. »

Lorsque les agents du département de police de Raleigh sont arrivés, aucun des agents de sécurité n’a pu dire où la fusillade avait eu lieu, décrire Austin Thompson ou donner une adresse postale à laquelle la police pourrait répondre, selon la poursuite.

« Ce sont les habitants du quartier victime qui guidaient le service de police de Raleigh et s’occupaient de leurs voisins blessés », indique le procès.

Les membres de la famille des victimes et les deux survivants demandent des dommages-intérêts compensatoires supérieurs à 25 000 $ et des dommages-intérêts punitifs à chaque défendeur avec intérêts avant et après jugement, selon la plainte.