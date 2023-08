Le procès d’Ana de Armas est rejeté

Deux fans d’Ana de Armas, Peter Michael Rosza et Conor Woulfe, l’année dernière a obtenu la possibilité de poursuivre Universal en justice à cause d’une « bande-annonce trompeuse » du film Hier. La bande-annonce qu’ils ont vue mettait en vedette de Armas, mais le film qu’ils ont regardé pas. Le principal argument avancé était le suivant : les remorques sont-elles expression artistique, ou publicités?

Spoilers de la semaine | 3 juin

Le juge de district américain Stephen Wilson a reconnu que les bandes-annonces pouvaient avoir une valeur artistique, mais que le but ultime était une poursuite commerciale ; convaincre un public d’acheter quelque chose. En vertu de cette décision, Wilson a autorisé la poursuite du procès. Cependant, Wilson a maintenant a statué que même si l’argument en faveur d’une action en justice était valable, les deux plaignants n’avaient pas vraiment d’arguments suffisamment solides et a rejeté l’action.

Sa décision reposait sur l’idée qu’il s’agissait d’un «blessure auto-infligée.» Regarder le film une fois aurait pu permettre un argument plausible, mais Woulfe a regardé le film une deuxième fois, et il n’y avait pas suffisamment de preuves qu’il « s’est raisonnablement appuyé sur une fausse déclaration » lors du visionnage une deuxième fois. Il y a toujours cette première décision… que si vous voulez tenter de prouver qu’une bande-annonce était malveillante et trompeuse, vous pouvez déposer des documents et poursuivre le studio en justice. Franchement, cela semble difficile à vendre, mais il existe un petit précédent étrange maintenant, surtout à une époque où certains studios se sont fait un devoir de conserver du matériel spécifique à une bande-annonce à diffuser. spoilers et spéculationsou simplement pour fournir une certaine ambiance.

L’une des bandes-annonces montrant de Armas est toujours disponible sur la page YouTube officielle d’Universal. de Armas apparaît pendant environ 10 secondes à partir de deux minutes. Cela vous convaincra-t-il de louer un film, deux fois, dans l’espoir que de Armas jouera un rôle important ?

Hier – En salles le 28 juin (HD)

Vous pouvez lire le licenciement complet ci-dessous.

Vous voulez plus de nouvelles sur io9 ? Découvrez quand vous attendre aux dernières nouvelles merveille, Guerres des étoileset Star Trek sorties, quelle est la prochaine étape pour le DC Universe au cinéma et à la télévisionet tout ce que vous devez savoir sur l’avenir de Docteur Who.